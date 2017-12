/ Los Leones del Caracas necesitaron de doce entradas para lograr vencer 8-7 a los Navegantes del Magallanes en el parque de la Ciudad Universitaria y evitar la barrida en la serie particular ante sus eternos rivales.El equipo naviero comenzó el encuentro con Jesús "Cacao" Valdez castigando al pitcheo melenudo con un cuadrangular solitario que representó su décimo octavo jonrón de la temporada y el séptimo ante los capitalinos.Un inning después fue el grandeliga venezolano Andrés Eloy Blanco, quien despachó otro vuelacercas solitario ante el abridor Manny Correa; pero inmediatamente en el cierre del segundo los caraqueños concretaron un rally de tres anotaciones gracias a par de dobles de Ramon Cabrera y Wilfredo Tovar con los que voltearon la pizarra.En la parte baja del tercer inning, Alexander Palma conectó un sencillo remolcador con el que amplió la diferencia local; No obstante, los filibusteros respondieron en el quinto con un nuevo jonrón ante Correa por parte Rayder Ascanio.Continuado lo que se había convertido en un toma y dame, Palma volvió a tomar la batuta en el séptimo episodio y largó un largo doble para impulsar a Jesús Guzmán desde la primera almohadilla.Esta vez la respuesta llegó en el bate de Mario Lisson, quien un elevado de sacrificio volvió a poner el juego a tan solo una carrera de diferencia.Ya en el noveno inning cuando todo parecía que el Caracas terminaría la racha de derrotas contra el Magallanes, el receptor Jesús Sucre se encargó de silenciar a todos los fanáticos caraquistas presentes en el estadio con un sencillo al jardín derecho que volteó las acciones, dejándole la mesa servida al cerrador Hassan Pena.Sin embargo, Jesús Aguilar no tardó en volver a levantar la algarabía cuando mandó a volar la pelota más allá de mitad de gradas al primer lanzamiento del pitcher cubano obligando a jugar entradas extras.Comenzado el décimo y luego de dos outs, "Cacao" Valdez conectó un doblete por el jardín central y posteriormente anotó con imparable de Lisson; pero nuevamente no fue diferencia suficiente para el lanzador filibustero que permitió un nuevo jonrón pero en esta ocasión del novato Leobaldo Pina, quien ya había sido el héroe capitalino del juego anterior.Tras un undécimo capítulo sin mayores inconvenientes, los melenudos que ya solo contaban con dos lanzadores en su roster le pusieron punto y final al encuentro el décimo segundo tramo con un batazo contra la pared de Henry Rodríguez que le permitió anotar a Wilfredo Tovar desde la primera base.De esta manera, los Leones no solo evitaron el famoso "zapato" ante el Magallanes sino que también se pusieron a medio juego de diferencia de ellos en el segundo y a un duelo y medio del primer puesto de la tabla.Además se mantuvieron como los únicos en haber logrado la hazaña de ganarle todos los encuentros del campeonato a los Navegantes cuando lo hiciesen hace 37 años, con sus 14 victorias en igual número de enfrentamientos.Redacción eReporte / con información de El UniversalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi