El cantante paraguayo, Edgar Camarasa, opinó sobre el caso de Jonathan Fabbro y a raíz de esto, la comunicadora, Carmiña Masi, replicó sus dichos en el programa de farándula, Teleshow. En twitter se desencadenó una gran pelea entre la expareja.A pocos días de Navidad, el vocalista de Talento de Barrio pasó por el programa bailable, ?El Gran Show de Latele? y opinó al respecto del caso Fabbro y expresó que el jugador integra su circulo más intimo y que mantiene contacto con sus familiares, como su hermano.?Lo único que puedo decir es que Jony es una buena persona, le deseo mucha fuerza a él y a su familia, siempre hablo con su hermano Poly y me cuenta que su madre está mal, que su hermana, toda la familia.[?] Mucha fuerza al amigo, no puedo decir nada más que mucha fuerza?, expresó el artista.Consultado si es que cree en su inocencia, Camarasa afirmó que sí: ?Es el una buena persona.No pude hablar más con él, compartimos muchos pero cuando se fue a México, no lo volví a ver más?.Sin embargo, los dichos del cantante fueron tema de debate en el programa farandulero Teleshow, pues su exnovia, Carmiña Masi, tomó la palabra y refutó sus declaraciones.Su panelista y compañera de piso, Norita Rodriguez, le preguntó si él solía llevarla a sus típicas fiestas.?Yo nunca hice orgías, punto número uno para empezar, porque sí, se sabe, ese pasado turbio que tenían ellos yo no tengo nada que ver?, respondió Carmiña.?Yo se que ellos eran muy amigos, que llegaron a viajar juntos, a mí Camarasa me dijo muchas cosas de Fabbro que nunca las voy a repetir, que se quedan conmigo pero de repente me parece raro las cosas que está diciendo?, continuó.Sin embargo, los dichos no quedaron en el programa, pues Edgar atento de lo que se hablaba, recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su total indignación: ?Como siempre hablando al pedo ?editando notas, suprimiendo notas?.Programa que está más muerto Teleshow. Volvé Mili Britez?, escribió el cantante.Masi, por su lado, no se quedó atrás y respondió: ?Si no se te invita al programa, ¿quien está muerto??.?¿Será? Me llamaron 400 veces, así como el productor de tu programa de la Rock and Pop. Besos?, le sentenció Camarasa.?Entonces tenés miedo por eso no vas? Ah no, no nos querés dar rating?, concluyó Masi.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

