Larissa Riquelme habló del drama que vive junto a su pareja, el futbolista Jonathan Fabbro, quien se encuentra preso acusado de abuso sexual a una menor. La modelo reiteró su dolor y tristeza ante la situación que considera una injusticia.En comunicación con el programa ?Al estilo Pelusa?, de Canal 11, la mediática recordó la situación similar con su hermano Freddy, años atrás quien fue a prisión acusado de tráfico de armas.Sostuvo que el jugador es inocente y que lo defiende no solo por ser su pareja sentimental, sino porque realmente lo conoce como persona.?Es un tema muy triste porque se trata de una menor pero hay muchas cosas que la gente se va a ir enterando cuando se presenten lo que tenemos (pruebas)?, mencionó Riquelme, agregando además que hay una pericia que supuestamente contradicen los dichos de la niña.Aseguró una vez más que ?nunca estuvo ajeno a presentarse a la justicia argentina?, sino que no fue notificado de su situación.Reveló que en Navidad pasó junto a él viendo películas: ?Cuando él llora a mí me mata?.Aseveró que no habla mucho con los medios paraguayos debido a que muchas veces sacan de contexto sus palabras para dejarla mal parada.Dijo que solo su familia y allegados de siempre están con ella, y no todos los que dicen apoyarla. ?En los medios y en la farándula nunca tuve amigos?, expresó.Pelusa Rubin pidió a Larissa que dedicara un mensaje a los padres de la sobrina de Jonathan Fabbro, y ella dijo: ?Que se acuerden de lo que Jonathan hizo por ellos?.Finalmente expresó su amor a su familia y rompiendo en llanto remarcó: ?Si yo pudiera decir todas las cosas que tengo que decir? tengo tantas pruebas Pelu, nunca le hice daño a nadie, nunca y no puedo creer que mi gente sea capaz de matar, de robar y mentir?.

