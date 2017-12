/ El Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ) afirmó este martes 26 de diciembre que la falta de mantenimiento y la ausencia de inversión en el sistema eléctrico nacional ha generado las continuas fallas eléctricas en el Zulia y otras regiones del país, publicó Panorama."Hemos tenido muchos problemas con las líneas de 230 kv por un incendio que hubo en la sub estación de las Palmas, debido a la falta de mantenimiento, falta de inversión. No se ha respetado el proceso de sustitución de todas las líneas y equipos", aseveró Marcelo Monnot, presidente del Cidez.Monnot puntualizó que la represa El Guri genera 400 kv mediante unas torres que están en el Lago de Maracaibo y llegan a Cuatricentenario."Son 12 torres metálicas que tienen más de ocho años sin mantenimiento, alto porcentaje de corrosión en toda la estructura (…) una bomba de tiempo que en cualquier momento puede colapsar", detalló en comunicado de prensa.Inspección en las termoeléctricasEl Ingeniero Monnot dijo haber realizado una inspección a las plantas termoeléctricas, en compañía del Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia, y se mostró alarmado por la situación que, a su juicio, no ha sido atendida como se debe."La generación termoeléctrica en la región está por el piso, como el parque eólico de La Guajira no genera energía, la Planta Ramón Laguna en Los Haticos debería generar 660 mega vatios y genera 0 mega vatios, la termoeléctrica de Bachaquero tiene una capacidad de 540 mega vatios y está generando 0 mega vatios, la barcaza Antonio Nicolás Briceño que debería generar 100 mega vatios y no genera nada" aseveró."Desde el Cidez estamos a la orden, los racionamientos serán prologandos a las 3 horas que tenemos hoy en día. Para la próxima alta demanda no habrá capacidad para atender".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi