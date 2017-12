© Victor Gill.

Los líderes de los movimientos internos del Partido Colorado, Horacio Cartes y Marito Abdo Benítez, concretaron el primer encuentro para el abrazo republicano. El candidato a la presidencia sostuvo que vieron cómo realizarán el proceso de integración para la campaña electoral y destacó que el actual mandatario no puso ningún condicionamiento para apoyarlo.En conferencia de prensa, el presidencialista Marito Abdo Benítez indicó que salió muy satisfecho del encuentro que mantuvo por una hora y media con el presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga.Comentó que este acercamiento se dio a pedido suyo, ya que llamó al mandamás en Navidad para felicitarlo y solicitarle su apoyo.?Vamos a programar eso?, dijo sobre el abrazo republicano.El elegido para representar al Partido Colorado con miras a la Presidencia del próximo periodo, celebró la apertura y el espíritu conciliador del líder del movimiento Honor Colorado.?Existe la necesidad de transformar la realidad, para que el partido presente un proyecto único. Me siento satisfecho en esta primera conversación. Destaco que el presidente no me ha puesto ningún solo condicionamiento, cero condicionamiento, está dispuesto a trabajar con el Partido y contribuir desde su experiencia a favor de todos los paraguayos?, refirió.Contó que durante la ocasión también se comunicaron telefónicamente con el titular de la ANR, el diputado oficialista Pedro Alliana, de modo a que concretar que desde la semana se comience la integración de la estructura partidaria, para arrancar con la estrategia electoral.?Hemos dado hoy un paso importante y el pueblo colorado estará muy contento luego de este encuentro, que inicia un reencuentro entre todos los colorados.Si nos unimos, el Partido Colorado es imbatible. Vamos a construir un debate interno para que la ANR se comprometa con la sociedad y se vean las metas para los próximos cinco años?, resaltó.Marito comentó que no se habló en la reunión sobre la continuación de obras iniciadas o que siga el modelo cartista.?Él sabe las críticas a su modelo. Él sabe mi visión. Vamos a discutir dentro del partido?, acotó. Durante el encuentro también le dijo a Cartes que institucionalmente su movimiento no pidió ningún cargo, tal como se mencionó.En otro momento de la conferencia, Abdo Benítez fue consultado sobre el caso del político Óscar González Daher, sobre quien dijo que es saludable que no esté en la lista del Senado por las circunstancias del momento, pero que no puede solicitar eso.?Yo no lo puse a él, hay mecanismos y él fue elegido. No puedo hacer más nada que emitir mi opinión?, comentó y añadió que el Tribunal de Conducta debe expedirse al respecto.Además Marito dijo que no impugnará la candidatura de Cartes a la Senaduría y que será una pérdida de tiempo, porque incluso hay antecedentes con el caso de Nicanor Duarte Frutos.Lo llamativo de este primer encuentro fue que no se permitieron tomarles fotografías.Según trascendió, fue el propio Marito quien expresó que ?aun no es el momento? de hacerlo.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

