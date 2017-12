© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Desde enero del año próximo, el Banco Amambay cambiará su denominación pasando a llamarse Banco BASA. Según expresó el gerente general de la entidad bancaria, esta modificación apunta a "una modernización del banco mirando hacia el futuro".Fernando Paciello, Gerente General de Banco BASA, estuvo de visita esta mañana por los estudios de la 970 AM para hablar sobre el cambio de denominación del Banco Amambay S.A ., el cual entrará en vigencia a partir del 2 enero del 2018.?El primer paso es la de disponer una nueva banca web empresarial? -Fernando Paciello, gerente general del Banco Amambay #970AM pic.twitter.com/XIk9lynVEk? 970 AM (@Radio970AM) 28 de diciembre de 2017Al respecto, señaló que este cambio de identidad bancaria no implica una modificación en cuanto a la personería jurídica, accionistas o directorio, así como las obligaciones que la firma ha contraído a lo largo de estos años.?Básicamente, es un cambio de nombre que pretende transmitir una modernización del banco mirando hacia el futuro?, expresó Paciello.A su vez, comentó que a nivel internacional la tendencia es acortar los nombres, teniendo en cuenta que -según expertos- los nombres más cortos tienen mayor impacto de recordación de marcas.El gerente general manifestó que todos los clientes de la entidad bancaria seguirán utilizando normalmente sus respectivas tarjetas de crédito o débito hasta el vencimiento de las mismas, momento en el que el plástico deberá ser renovado.Misma situación se dará con las chequeras, pues al terminarse los talonarios serán cambiadas por otras nuevas que ya vendrán con la denominación de Banco BASA.Este año, el Banco Amambay cumple 25 años de vida institucional.Según Paciello, en los últimos 4 años el banco ha tomado una decisiva carrera por el incremento de su participación en el mercado financiero, lo cual se mide a través de la porción del total de créditos que han sido otorgados.En tal sentido, sostuvo que en el 2014, el banco tenía 1,5% de créditos otorgados en todo el sistema financiero, mientras que este 2017 cierra con un 4%, duplicándose la participación en el mercado.A su criterio, dicha situación se dio gracias a la muy buena respuesta del público que se ha convertido en cliente del banco en los últimos años.?En el futuro, le vemos al banco mucho más dinámico y tecnológico, con más inversiones en el ámbito digital, con menos presencia geográfica de sucursales y más canales digitales de atención al cliente.Esto requería un cambio, no solo un cambio de marca sino también un cambio cultural, lo cual se dará con una mayor presencia en el mercado?, aseguró durante la entrevista radial.Paciello adelantó que desde el mes de enero, el Banco BASA dispondrá de una nueva banca web empresarial, la cual probablemente será ?la mejor banca web de empresas en el Paraguay?, además de un sistema de pago de proveedores que facilitará a las empresas su vinculación.Para el resto de los clientes, se apuntará a brindar un beneficio que ?les haga sentir que se preocupan por su capacidad de compra y financiamiento?.?El mundo está cambiando, el Banco Amambay tiene que cambiar con el mundo y actualizarse.El Banco BASA muestra esa intención?, sentenció finalmente el gerente general del Banco BASA.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Luis Alfonso Oberto Anselm PDVSAi

Tags: Luis Oberto, Banco

299 Luis Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi