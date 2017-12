Audios son ilegales y no sirven como prueba, según abogada de González Daher

Esta mañana se suspendió la audiencia de Óscar González Daher a pedido la abogada Sara Parquet, quien solicita tiempo para ver la carpeta fiscal y aclara que los audios son ilegales y no sirven como prueba.La defensora del exsenador Óscar González Daher obtuvo la suspensión de la audiencia de su cliente, bajo el argumento de que precisa tiempo para acceder a la carpeta fiscal y ver la orden judicial por la cual se autorizan las grabaciones.?Los audios como tal, salvo que me muestren la orden judicial por la cual se haya ordenado interceptar esas comunicaciones, son ilícitas, es un hecho punible grabar las conversaciones privadas según los artículos 144 y 136 de la Constitución Nacional?, expresó Sara Parquet.Consultada acerca del contenido de estos audios respondió que recién ahora los oirá con detenimiento pero enfatizó que todos son editados, cortados, contextuados y manipulados.Parquet manifestó que estos elementos pueden ser utilizados para iniciar una investigación pero ?nunca, jamás puede servir solo ese audio para procesar a una persona?.Destacó que hasta el momento no existe nada para imputar a González Daher y ni siquiera las declaraciones de la fiscal Nadine, Adrián Salas, cristian Kriskovich y Karina Giménez han aportada nada al respecto.

