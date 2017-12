/ El panorama industrial y comercial en Carabobo luce desalentador para el cierre de 2017 y comienzo del próximo año. De acuerdo a las estimaciones de Fedecámaras en la región, entre 200 y 300 empresas no abrirán sus puertas en enero.Esa cifra se suma al 80% que ya está paralizado, mientras que el restante 20% penas trabaja a menos de 40% de sus capacidades instaladas. Se trata de una crisis que afecta a todos los sectores por igual. "Ya no podemos decir que hay algunos en peores condiciones que otros porque es una situación generalizada", advirtió Carlos Luis González Wolf, presidente de Fedecámaras Carabobo.La falta de una política cambiaria que permita la importación de materia prima e insumos sigue siendo la principal causa de este problema. "A eso hay que agregarle los continuos y devastadores controles porque se pretende que se venda con estructuras de costos basadas en el dólar Dicom que hace más de cinco meses que no existe y nadie puede trabajar a pérdida".Como sombrío y preocupante calificó González Wolf el escenario del cierre 2017 y comienzo de 2018. "Lo peor es no vemos medidas del Ejecutivo que incentiven la producción, porque siguen imprimiendo dinero inorgánico que es el principal alimento de la inflación que es de más 50% mensual que se traduce en hiperinflación, a la que tanto miedo se le temía y ya llegó y se está comiendo a los industriales y comerciantes".La solución pasa por un cambio del modelo político "que ha fracasado y que no ha servido sino para acabar con la producción nacional, que se acompañe a la empresa privada para conocer sus problemas y en lugar de imponer más controles, dar auxilio, eliminar carga burocrática y los impuestos excesivos", de lo contrario, se espera más desabastecimiento e inflación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi