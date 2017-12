© Victor Gill.

La jueza Lici Sánchez, quien ordenó la extradición de Jarvis Chimenes Pavão al Brasil, indicó que no teme por su vida, ya que no recibió ninguna amenaza. Aclaró que en su despacho sí tuvieron que afrontar diversos obstáculos procesales y que uno de ellos fue el llamativo fallo que hizo su colega de Santaní, Crescencio Ocampos.La magistrada resaltó que finalmente se cumplió la resolución dictada en el año 2010, de remisión del narcotraficante al vecino país.?Hay que dejar en claro que la extradición es voluntaria y simplificada, porque el mismo Pavâo solicitó en su oportunidad ser trasladado al Brasil para hacer frente a los procesos que se le formaron?, dijo.Dicha entregada fue aplazada, según refirió la magistrada en charla con la 970 AM, porque el mismo estaba condenado a ocho años de cárcel en Paraguay, pena que terminó de pagar el día de ayer.Si bien dijo que no recibió presiones, indicó que existieron muchos detalles procesales, entre las cuales figuró el habeas corpus otorgado por su colega Crescencio Ocampos.?Fue muy llamativo, pero sobre el cual esta magistratura reaccionó enérgicamente para no aceptar los términos y la decisión del juez de Santaní.El trabajo fue arduo e intenso, pero gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo comprometido con la justicia y ciudadanía.Sorteamos todos los escollos, tuvimos un largo feriado, pero estuvimos en vigilia y aquí está el resultado?, contó.También aseveró que no recibió amenazas, porque no es su estilo de vida acostumbrar a frecuentar lugares públicos y no hay oportunidad de que se puedan acercar.?Las amenazas que tuvimos eran las presentaciones fuera de lugar y que implicaban la labor jurisdiccional.Ese fue el estrés al que llegamos con los funcionarios del juzgado?, indicó.Aseveró por lo tanto que no teme por su seguridad.?Soy una persona de perfil bajo. Voy al supermercado, formo la fila, me voy personalmente a la farmacia, manejo mi vehículo. No he hecho daño a nadie, no he incumplido ninguna norma procesal, no he actuado fuera de derecho, por lo que no creo tener enemigos, pero seguro hay personas que no están de acuerdo con mis decisiones, aunque eso es parte del juego jurídico?, resaltó.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

