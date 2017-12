© Victor Gill.

Tras el ahogamiento de un menor de edad que ingresó a bañarse en un sector no habilitado, desde la Municipalidad de Encarnación instan a respetar las zonas debidamente señalizadas en cada una de las tres playas, de manera a evitar que se produzcan otros hechos lamentables.El pasado martes, un niño de 7 años de edad murió ahogado luego de nadar en un sector del río Paraná que no estaba habilitado para el baño recreativo. Dicho sitio era una zona alejada de la playa San Isidro, la cual sí se encuentra habilitada para nadar.Ante este trágico suceso, desde el municipio encarnaceno hicieron un especial llamado de atención a todas las personas que visiten las playas de la ciudad de manera a tomar todos los recaudos necesarios en materia de seguridad.Sergio Godoy, gerente de las playas de Encarnación, en contacto con nuestra redacción señaló que actualmente existen tres playas habilitadas en la ciudad: San José, Mboi Ka?ê y Pacu cua.En cada uno de estos lugares existen señalizaciones que indican los sectores que son seguros para practicar nado y entrar al agua.Así también, comentó que dentro de las zonas señalizadas la municipalidad garantiza la seguridad de los bañistas.Para ello, se ha dispuesto la presencia permanente de rescatistas y guardavidas, además de un puesto de primeros auxilios y toda la infraestructura necesaria.A lo largo y ancho de las playas de Encarnación existe un dispositivo de control que funciona mediante cámaras de seguridad, las cuales se encuentran ubicadas en puntos estratégicos y tienen la finalidad de controlar a los bañistas y evitar cualquier peligro.Godoy hizo énfasis en que aquellos lugares en donde no existe ninguna señalización, sobre todo las que están lejos de la playa, no se pueden brindar las garantías de seguridad al no estar dentro del rango permitido, por lo tanto, cualquier hecho que pudiera suceder allí escapa a las manos de los administradores.?La conciencia es la única que nos puede ahorrar este tipo de situaciones porque es simplemente imposible poner recursos humanos a lo largo de toda la línea del río Paraná?, expresó el gerente de playas de Encarnación a HOY.Todas las zonas que no cuentan con la debida señalización mediante boyas perimetrales se consideran como ?zonas riesgosas?, aseguró, esto no solo por la profundidad de las aguas, sino también por la presencia de piedras filosas o cualquier otro objeto peligroso.A todo esto se debe considerar que el río Paraná es el río más caudaloso del país, por lo que la fuerza de la corriente puede terminar arrastrando a cualquier persona que ingrese al agua sin tomar las debidas medidas de seguridad, sea o no experto en natación.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

Con información de: