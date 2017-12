© Victor Gill.

El interés de Libertad en Aldo Bobadilla es real y está encaminado. El presidente de General Díaz asumió que la posibilidad es concreta y hasta considera que deben comenzar a buscar técnico.Bobadilla dejaría al conjunto 'aviador' por segunda vez y en menos de tres meses.En este sentido, Jorge González, el titular del cuadro ?águila?, confirmó hoy en charla con radio Cardinal que el técnico está negociando con la directiva gumarela.Y en un momento poco oportuno. González sabe que si Bobadilla se va, los planes se pueden ir cuesta abajo. ?Yo ya armé el plantel por los pedidos de él (Bobadilla), y si viene otro y me dice que no los va a tener en cuenta ¿Qué hago con ellos??, afirmó.?Creo que tenemos que comenzar a buscar técnico, puede ser.Todo depende de las conversaciones que él tiene con la gente de Libertad. Me dijo que van a conversar otra vez, si llegan a un acuerdo se puede dar su salida?, explicó.La rescisión sería la principal traba.Un monto importante que Libertad, en primera instancia, no está dispuesto a costear, aunque podría ser que sí.?No vamos a hablar hasta que se confirme la salida de Aldo, o no?, sentenció.

