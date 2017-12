© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Daniel Garnero habló por primera vez como técnico de Olimpia. Entre otras cosas, se fundió en halagos hacia el plantel, no prometió resultados y aseguró que en Para Uno solo hay un objetivo: ?Ser campeón?.El estratega argentino dirigió esta mañana su primer entrenamiento al frente de la plantilla principal.Y posteriormente brindó sus sensaciones en conferencia de prensa realizada en el hotel Esplendor.?Llego con mucha predisposición, con muchas ganas. Siempre que hay recambios el plantel se reactiva. Vamos a tratar de aprovechar esa situación y planear el agitado semestre que viene?, dijo el técnico a los medios presentes.Garnero no dio más vueltas y señaló que el objetivo es más que evidente.?Es solo uno, el objetivo es claro: ser campeón?.?Tenemos campeonato local y Copa Libertadores.Relacionar a Olimpia con Libertadores es sencillo, sabemos que hay una motivación extra por ese torneo?, añadió.?Olimpia tiene un gran plantel, y no existen los planteles completos.Siempre hay necesidades. Nos tocó dirigir a algunos, conocemos al resto. Quizá nos cuesta conocer un poco más a los juveniles, pero en Tobati vamos a tener un panorama más claro?, explicó.Dijo sentirse ?muy orgulloso? de llegar al club más ganador del país y el único con logros internacionales.?Tenemos que prepararnos para estar a la altura del club?, sostuvo.?No se puede prometer cosas (resultados).Esto es un juego y todos queremos ganar. (Ahora) es lo que más necesitás, buscar una manera (de juego); lo más rápido y claro posible. Para que el futbolista se sienta cómodo, si ellos están bien no vamos a tener problemas para lograr los resultados?, sentenció.El entrenador viaja a la Argentina a cerrar cuestiones particulares y vuelve el 2 de enero para comenzar la pretemporada.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Young ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi