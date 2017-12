© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

El defensor Juan Escobar es virtual fichaje de Cerro Porteño. Solo queda estampar la firmar.El polivalente futbolista, de 22 años, tiene prácticamente cerrada su llegada a barrio Obrero.En este sentido, dijo hoy en radio 970 AM que está ?muy contento? por la oportunidad y que dará todo de él para ?seguir creciendo futbolísticamente?.?Empecé primero de 10, volante.Luego me metí en la zona de defensa, me siento más cómodo de central por derecha. Juego de central y lateral, hasta de arquero ya jugué en Luqueño?, explicó.Escobar fue el más regular de la temporada en Luqueño.jugó 41 partidos (de 44 posibles). No anotó goles y recibió 13 tarjetas amarillas. Solo fue expulsado en una ocasión (por doble amarilla).La firma se realizará entre esta tarde o mañana, la presentación queda a criterio de la directiva azulgrana.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Medina ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi