El ministro de Comercio Exterior , Pablo Campana, se mostró el jueves, 28 de diciembre del 2017, seguro de que en 2018 se romperá un récord en inversiones privadas en Ecuador, fruto, entre otros, de una gira internacional en la que presentó este año una carpeta de inversiones por USD 33 000 millones.Recordó que en los últimos meses visitó trece países, en los que presentó un catalogo de inversiones con más de 29 proyectos estratégicos por USD 33 000 millones y anotó que en 2018 se harán licitaciones abiertas para garantizar transparencia."No dudo que vamos a romper un récord muy importante y será muy favorable para el país en cuanto al ingreso de divisas y la generación de fuentes de empleo", dijo en la un canal de televisión público.Recordó que en los últimos cuatro años han habido alrededor de USD 600 millones por año de inversión privada directa que llegó del exterior."Vamos a ir muy, muy por arriba" de eso, señaló al subrayar que ven "con muy buenos ojos el tema de inversiones".E insistió: "Vamos a romper récord", aunque prefirió no ofrecer cifras exactas .Campana recordó que a partir del 22 diciembre del 2017, su Ministerio también se encarga de las inversiones y comentó que han detectado ya unas 29, en las que trabajarán desde enero."La idea es: durante el mes de enero lograr cerrar los primeros 575 millones de dólares de inversiones" con lo que solo en ese mes se cubriría casi lo que llegó al país en el 2016, apuntó.Campana señaló que los modelos de gestión que han presentado en el exterior no buscan más deuda para obras sino inversionistas, a quienes quieren dar confianza para invertir en la Nación.Recordó que empresas de Reino Unido , Rusia y Japón, entre otros países, están interesados en invertir en la Refinería del Pacífico, un proyecto estrella del anterior gobierno, que no ha terminado de despegar.El Ministro dijo que el 30 de enero del 2018 prevén una reunión, en Quito, con interesados en invertir en la mencionada refinería.En temas comerciales, destacó la decisión de Washington de mantener para Ecuador los beneficios de las preferencias arancelarias (SGP) con la anunciada renovación de ese sistema.La Cancillería indicó la semana pasada, que el presidente Donald Trump , por recomendación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) , firmó una "Proclama Presidencial referida a varios temas comerciales", entre ellos el SGP que confirma que Ecuador se mantiene en este esquema.Campana indicó que el volumen total de exportaciones a Estados Unidos bordea los USD 2 700 millones, de los cuales, 400 millones ingresan por el sistema del SGP.El Ministro adelantó que antes del 15 de enero visitará Ecuador una delegación del USTR para reactivar el consejo de inversiones y comercio con Ecuador, lo que significa que comenzarán "las mesas de diálogo para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos", indicó.Los empresarios del país insisten en la necesidad de que Ecuador suscriba un acuerdo comercial con Estados Unidos, el principal socio comercial del país.Refinería del Pacífico atrae el interés de, al menos, 20 empresas Ecuador no será excluido del Sistema General de Preferencias, según Ministro de Comercio Exterior Una delegación de la oficina de comercio de los EE.UU. visitará Ecuador en 2018.

© Victor Gill Ramírez Empresario Venezuela

© Victor Gill

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

01:27 pm - entorno - Alergóloga Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi