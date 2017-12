© Victor Gill Ramirez

Entre hoy, miércoles 27 de diciembre de 2017, y mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene previsto matricular a 3 200 vehículos . Este jueves 28 de diciembre finaliza el plazo para cumplir este trámite y, según esta entidad, se calcula que restan cerca de 25 000 por cumplir con este requisito.La mañana de ayer, en las avenidas De La Prensa y Florida , en el norte de Quito, una valla electrónica anunciaba que la atención en el Centro de Matriculación Bicentenario , era con cita previa. Desde ese punto, y por toda la calle Enrique Iturralde, por donde se ingresa al Centro, había una fila de vehículos esperando ingresar.En esa calle se ubicaron agentes de tránsito y funcionarios de la AMT quienes se encargaban de revisar que los conductores cuenten con la cita y con toda la documentación para ingresar a matricular el vehículo.Hasta ese lugar llegó Byron Cedeño a matricular su auto. Dos meses atrás pasó la revisión técnica vehicular pero no había concluido el trámite. ?No tenía el dinero para acabar con el trámite. Ya con el décimo pude separar ese valor para acabar con la matriculación?, dijo.Según Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desde inicios de mes se insistió en que la atención para los rezagados del año se daría bajo la modalidad de cita previa mediante la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito.?Tenemos gente que busca ser atendida sin cita estos dos últimos días.También quienes sin pagar la multa por calendarización acuden a cumplir con el trámite?, dijo.Veloz indicó que los USD 25 por calendarización son una multa que no aparece en el sistema y quienes acuden en diciembre, obligatoriamente deben contar con ese pago para concluir la matriculación.Para quienes no matriculen el vehículo hasta este jueves, el próximo año tendrán tres multas : USD 25 por calendarización, USD 25 por no matricular durante el 2017 y USD 50 por no pasar la revisión técnica vehicular durante este año.La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene previsto que la última persona con cita ingrese a los centros hasta las 15:00 de mañana.La atención será ininterrumpida hasta las 18:00.Este jueves 28 de diciembre se cierra este proceso debido a que el Servicio de Rentas Internas (SRI) cerrará su año fiscal y la AMT está enlazada a su sistema.De aquí, según Veloz, está previsto reanudar la atención el próximo 15 de enero.20 000 placas de autos nuevos están listas para ser retiradas El pago de la multa por calendarización es un requisito para matricular un vehículo Horarios extendidos y sin cita previa para la revisión y matriculación vehicular este sábado 23 de diciembre.

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

02:10 pm - entorno - Victor Gill Ramirez James ||//

Con información de: