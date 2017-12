© Victor Gill Ramirez

En el último día de atención para completar la matriculación vehicular del 2017 , solo se atiende a los usuarios que tomaron la cita previa para realizar el trámite. Así lo dijo el jueves, 28 de diciembre del 2017, Diego Naranjo, coordinador de Matriculación Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).El funcionario señaló que aproximadamente 15 000 vehículos faltan por matricular . En el transcurso de este jueves, se espera que unos 10 000 autos ya obtengan el documento habilitante.Agregó que se estima que cerca de 5 000 automotores no podrán completar la matrícula del 2017. Para ellos, la atención en los diferentes centros de revisión técnica y matriculación vehicular estará habilitada desde el 15 de enero de 2018.En el centro de matriculación Bicentenario , en el norte de Quito, se dispuso un filtro en las calles aledañas, con el apoyo de agentes de tránsito Los uniformados revisan que los dueños de los vehículos hayan obtenido la cita previa a través de la página web de la AMT.De lo contrario, no se permite el ingreso al centro de matriculación.?Estamos operando como lo veníamos planificando para controlar el flujo de usuarios y de vehículos?, manifestó Naranjo.El funcionario agregó que durante 320 días, la AMT pregonó la atención a través de citas previas, con el objetivo de que la ciudadanía se eduque y no deje los trámites para el último.Hugo Núñez acudió al Bicentenario para matricular su vehículo.Indicó que le tomó 20 minutos realizar el trámite. ?Tenía que matricularlo en marzo. Pagué la multa de calendarización y no tuve inconvenientes?, manifestó.Galo Lerux, otro usuario que matriculó su vehículo, dijo que esperaba ver a más gente en la s ventanillas.?En verdad el trámite fue muy rápido, no hay muchas personas y todo está muy tranquilo?, dijo.Los usuarios que no lograron completar la matriculación y tampoco realizaron la revisión técnica vehicular de este año, deberán pagar tres multas en el 2018.Las sanciones corresponden a la multa de la revisión técnica, por un valor de USD 50. También deberán cancelar USD 25 por multa de calendarización y otros USD 25 por el año no matriculado del vehículo.Horarios extendidos y sin cita previa para la revisión y matriculación vehicular este sábado 23 de diciembre Restan 25 000 vehículos por matricular hasta mañana, 28 de diciembre de 2017 El pago de la multa por calendarización es un requisito para matricular un vehículo.

