El presidente Evo Morales anunció ayer que convocará a ?un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar el sistema de salud? y este jueves el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la agenda de ese encuentro debería ser concertada ?especialmente con los profesionales y trabajadores del sistema de salud?.No descartó ningún tema, aunque aseguró que el artículo 205 del Código Penal, contra el que los galenos se movilizan desde hace 35 días, fue ?satanizado? porque no conlleva los riesgos que los dirigentes del sector denuncian.Por ello, dijo que la cumbre deberá tratar varios temas relacionados con el sector salud y no limitarse a la discusión del artículo cuestionado por los galenos.?Nosotros creemos que el restringirnos a debatir ese tema tampoco corresponde. Ellos han dicho queremos ver las condiciones técnicas, la especialidad, las condiciones materiales, la infraestructura; muy bien, vamos a hacerlo y el Estado está invirtiendo y está dispuesto a hacer grandes inversiones en este tema de la salud porque es básico y fundamental?, afirmó.En medio del conflicto médico, Evo anuncia un ?gran encuentro? para cambiar el sistema de salud De acuerdo a Romero, la convocatoria aún no fue definida, aunque consideró que en el encuentro deberían participar, además de los representantes de los trabajadores del sector salud, miembros de entidades subnacionales, organizaciones profesionales y universidades.?De momento la convocatoria que hemos hecho no es una convocatoria condicionada, quisiéramos en su metodología, en sus actores participantes, en su temporalidad de desarrollo, en sus temáticas, concertarla con todos los actores, especialmente con los profesionales y trabajadores del sistema de salud?, aseveró en declaraciones a la red PAT. (28/12/2017)

© Victor Gill Ramírez Empresario Venezuela

© Victor Gill

Tags: Victor Gill Ramirez

01:30 pm - entorno - Victor Gill Ramirez Higgins ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi