? La quema de Judas en casi todo el territorio venezolano hay una tradición en la que distintas comunidades tienen una amplia participación el Domingo de Resurrección, pero son famosas las que se realizan en la área metropolitana, en diversos estados del pais?Se trata de La quema de Judas, esta tradición tiene un significado simbólico de justicia popular, pues a través de esta el pueblo expresa sus quejas y descontentos con relación a los acontecimientos políticos y comportamiento de figuras públicas y funcionarios del estado, de igual forma trata de dar finiquito simbólico a la cuaresma para garantizar su resurrección el próximo año. El motivo original es recordar la traición de Judas a Cristo, y simbólicamente alude a la traición del personaje escogido para ser el Judas, a su pueblo, comunidad o hasta el país.El ?Judas? en cuestión es un muñeco elaborado con telas, ropas viejas y trapos, relleno con fuegos artificiales que aportan los participantes de la quema de cada comunidad, estos fuegos artificiales son explotados una vez el Judas es ahorcado y se quema.Generalmente se hace el muñeco de cuerpo entero y se viste con zapatos y trajes usados, se le colocan lentes, guantes y distintos accesorios, que aportan y colocan los integrantes de la comunidad que lo crean.Parecido del muñeco del año viejo?Pero escudriño y me documento de estos recuerdos una película de los años 70 que lleva el nombre ?la quema de Judas? con del actor Miguelangel Landa en su drama es un miércoles Santos en la Ciudad de Caracas y algunas personas van a los servicios religiosos vestidos con la túnica morada para pagar promesas al Nazareno.Del Banco central de Venezuela se prepara una remesa de dinero con destino al Banco Metropolitano, de allí sale un camión blindado y recorre lentamente las calles casi vacías de la ciudad ya que es semana santa, y los Caraqueños aprovechan para salir al interior del país.Paralelamente un grupo de guerrilleros urbanos que conocen con antelación la llegada del camión blindado al Banco, se preparan en sitios estratégicos para asaltarlo.Se trata de seis guerrilleros en dos vehículos, los cuales se estacionan cerca del Banco, a la llegada del camión blindado esperan que saquen los bultos contentivos con el dinero y comienzan un intercambio de disparos con el personal de seguridad del camión, en eso salen dos policías que se encontraban custodiando el Banco y son heridos mortalmente con una ráfaga de ametralladora.Entre ellos se encontraba el policía metropolitano Jesús María Carmona, (Miguelangel Landa) el cual muere.La cual le dejo el link de la película y verán como este personaje traiciona al cuerpo policial?Sigo con el tema de la quema de Judas en la mayoría de los pueblos y ciudades de Venezuela aún se conserva esta costumbre el último día de Semana Santa, en el domingo de resurrección.Es una forma de expresión que se utiliza para manifestar el descontento hacia personajes públicos. Los del gobierno seguro quemaran algunos personajes diputados de la Asamblea Nacional en alguna plaza pública del país como una vez lo hicieron con un muñeco del monseñor Urosa Sabina en la plaza Bolívar de Caracas.Ahora que harán la mayoría que se expresó el 6 de diciembre en las pasada elecciones que les dijeron no aquellos personajes desde el inicio de sus andanzas en esos menesteres han venido acumulando detrás del perfil oscuro de su personalidad un rosarios de actitudes al margen de la ley, pero llega el momento que sus mismas conciencias, los traicionan y ya no pueden seguirse ocultando sus procedencias, sus orígenes y de la noche a la mañana, sin más ton ni son, se quitan la máscara y quedan al desnudo ante la opinión pública como unos verdaderos malandros de la revolución lo que siempre ha sido en su accidentada y perrísima vida.Y no aguanto más y hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que ha sido en la función política que le ha tocado desempeñar.Que muñeco pondrán quemaran en las plazas públicas de todos esos hechos de corrupción que se conocen antes los medios de comunicación y sin contar los vínculos del narcotráficos con algunos personajes del gobierno.Son centenares de muñecos quemaran, personificados en los llamados enchufados de esta revolución.Esta tradición se dice el primer Judas de Caracas se quemó en el año 1801 y luego se hizo común en nuestro pueblo quemar a Judas el Domingo de Resurrección.Espero que se siga manteniendo esta tradición de protesta que lo expresa los venezolanos cuando ven un Judas en el gobierno?

