? Ramos Allup, que en varias ocasiones ridiculizó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al pedirle que se callara y no lo interrumpiera.? Ramos Allup dió una clase magistral de derecho constitucional y expuso todos los puntos en su agenda, enfatizando principalmente en las violaciones a la constitución nacional por parte del Gobierno Nacional.N o es fácil reconocer en forma abierta cuando uno le dice las verdades a una persona de los fracasos políticos que se cometieron en la cuarta república y producto de esas crisis políticas que tuvo el país es que Hugo Chávez llega al poder hace 15 años y dejando su sucesor Nicolás Maduro . Manejado por un indocumentado que llegó al poder a través de un fraude electoral. Así mismo, hemos estado desde hace años siendo sistemáticamente invadidos, controlados, sometidos, amedrentados y ahora masacrados y torturados por fuerzas extranjeras y por nuestros propios policías y GN bajo el mando de agentes de inteligencia del gobierno cubano."Dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesito libertadores, no los importó, los parió"Rómulo BetancourtDe quien le hablo y le toco ahora su momento histórico político es Henry Ramos Allup Secretario General de Acción Democrática, como dije al principio siempre lo adverse en diferentes escenarios políticos pero debo reconocer me cambio la mirada con ese discurso que dio el día jueves 10 de abril en el diálogo de paz con el Gobierno, en representación de la MUD http://goo.gl/CoqCkT desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores.Quien fue a cantarles unas verdades con su intervención fue para que el país viera y escuchara lo que el gobierno no quiere que sepamos porque desde Maduro hasta ese tupamaro que esta ahí saben que se está violando la constitución.Como zorro viejo de la política como mucho lo calificamos su intervención fue más larga que el resto de los participantes, el sagaz ex parlamentario logró en dos oportunidades robarle los minutos administrados por -el inexperto- vicepresidente Jorge Arreaza.Dijo unas verdades que muchos venezolanos pensantes querían decir y lo dijo con mucho guáramo eso que "La palabra revolución no aparece en la Constitución (…) no hay nada en la Constitución que no tenga la impronta de Chávez seguramente porque fue un tema sobrevenido", entre otras cosas de la constitución si apareciera socialismo entonces no sería plural.Fuerte críticas a los militares "El militar que quiera hacer política que se retire y mientras tengan el uniforme y las armas no puede deliberar".La cual no le gusto esas diatribas que decía Ramos Allup al Diosdado Cabello. Un personaje que no aguanto más y hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que ha sido en la función política que le ha tocado desempeñar, pero llega el momento que su misma conciencia, los traiciona y ya no pueden seguir ocultando su procedencia, su origen y de la noche a la mañana, sin más ton ni son, se quitan la máscara y quedan al desnudo ante la opinión pública como un verdadero malandro rojo, lo que siempre ha sido en su accidentada y perrísima vida.Se lo dijo en su propia cara: ?Diosdado, yo no soy subalterno suyo, esto no es la Asamblea?. Pero muchos alabamos esa gallardía en mandar a callar a ese enano siniestro desde la AN descalifica viola los derechos de los diputados, hasta lleva destituirlo de su cargo.De esos señores del oficialismo quien estaban esa mesa lo señalaban en las redes sociales el más arrastrado de todos no era Diosdado Cabello, Blanca Eekhout, Cilia Flores, Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, Aristóbulo Istúriz, José Pinto? sino el exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar quien daba frases como: ?Hay un presidente electo legítimamente y constitucionalmente que intentó ser desconocido por una diferencia de votos y, sin embargo, ha llamado a una Comisión de Diálogo?, un hombre descalifico al gobierno y se fue al exilio http://goo.gl/Mqm82c para el Perú y perseguido por la Fiscal general de la Republica por Dolo, evasión y concierto para delinquir con contratistas y no solamente odiado por muchos aragüeños.Quienes muchos dicen que en Lima comenzó a maquinar como volvía a la arena política. Se arrastró a los pies de la nueva dirigencia PSUV que controlaba la organización y con su habilidad característica logró engañarlos porque, como dice el dicho, los burros se buscan para rascarse.Este es el gran defensor de esta revolución que nunca debió ser invitado a esa mesa de dialogo por eso tengo mis dudas con esta mesa de dialogo.Un malhechor que la integrante como Didalco nadie podrá creer solo la verán en una farsa que nos tiene el gobierno y le da más fuerza lo que dice María corina Machado http://goo.gl/6D6MR3 en que es una ?farsa? diálogo con el Gobierno.Lo que podemos decir la experiencia política se impuso de nuevo en nuestra Venezuela al estilo del Dr.Rafael Caldera http://goo.gl/YqNk4K en el Congreso de la Republica el 04 de febrero del 92 después de la intentona de Golpe Estado del comandante Chávez cuando dio ese discurso que lo llevo a la presidencia y retorna de nuevo pero con Henry Ramos Allup en Miraflores con escenario distinto no sé qué será su recompensa por ese hecho pero le toco en cambio la mirada a muchos venezolanos con ese discurso.Cualquiera información o sugerencia por mis direcciones electrónicas [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web: www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter.Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!

