© Victor Gill.

© Victor Gill.

Nadal finalizará 2017 como #1 del mundo, después de haber conquistado Roland Garros y el US Open. Foto: AgenciasEl número 1 del mundo, Rafael Nadal , anunció este jueves que no participará en el torneo internacional de Brisbane por falta de preparación tras sus problemas en una rodilla, pero dijo que sí tiene previsto disputar el Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.El tenista español, que no ha jugado ningún partido desde la derrota ante David Goffin en el Masters de Londres, tenía previsto iniciar la temporada en Brisbane este fin de semana."Siento mucho anunciar que no voy a acudir a Brisbane este año", dijo Nadal en su cuenta de Twitter.I am sorry to announce I won?t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year?s long season and the late start of my preparation.I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia? Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27 de diciembre de 2017"Mi intención es jugar pero todavía no estoy listo", afirmó, dejando claro que viajará a Melbourne a principios de enero para prepararse para el Abierto de Australia.I will be seeing my Aussie fans when I land on the 4th in Melbourne and start there my preparation for the Australian Open.? Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27 de diciembre de 2017"Voy a ver a mis aficionados australianos cuando aterrice el 4 (de enero) en Melbourne y comience ahí mi preparación para el Abierto de Australia", agregó.Desde que Nadal anunció que no disputaría, como estaba previsto inicialmente, el torneo de exhibición de Abu Dabi, del 28 al 30 de diciembre, comenzaron a circular rumores sobre su recuperación tras su lesión de rodilla, que le forzó a abandonar durante el Masters de Londres.Nadal finalizará 2017 como número 1 del mundo, después de haber conquistado Roland Garros y el US Open, en el año que marcó su regreso a lo grande después de unas temporadas marcadas por problemas físicos y por un bajón de su rendimiento.AFPNo olvides compartir en >>.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Sosa ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi