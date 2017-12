/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / Cuando hablamos de las ventajas de los fondos mutuos es importante mencionar la diversificación. A través de la diversificación se busca reducir el riesgo de la inversión, invirtiendo en instrumentos financieros de diferentes empresas, países, monedas, plazos, sectores económicos, etc. De esta manera, se evita concentrar toda la inversión en un único activo. En palabras más sencillas, la diversificación se puede explicar a través de ese dicho popular de "no colocar todos los huevos en la misma canasta".Pongamos un ejemplo sencillo, imaginemos que una persona cuenta con S/. 2000 y quiere invertirlos en acciones de la bolsa peruana. Es muy probable que con esa cantidad de dinero nos alcance para invertir en la acción de una solo empresa. Sin embargo, si el mismo dinero lo invertimos en un fondo mutuo de acciones peruanas, tendremos exposición a más de 30 empresas distintas y de distintos sectores. Aquí se cumple el principio de la canasta y los huevos. Es más probable que le vaya mal a solo una empresa a que esto les suceda a todas juntas. Eso es lo que se gana con la diversificación a través de un fondo mutuo.Credicorp Capital te explica otras ventajas de los fondos mutuos:· Rentabilidad: Los fondos mutuos buscan obtener rentabilidades superiores a los productos de ahorro tradicionales.· Son administrados por profesionales: Los fondos mutuos están administrados por equipos de expertos en inversiones, buscando maximizar las probabilidades de éxito de una inversión.· Flexibilidad y sencillez: En los fondos mutuos se tiene la flexibilidad de poder adquirir o rescatar cuotas cualquier día del año, a través de la red de oficinas del BCP o por Internet. Y lo más importante es que no se requiere saber de inversiones para invertir en fondos mutuos.· Liquidez de tu inversión: En los fondos mutuos puedes rescatar total o parcialmente tu inversión el mismo día o máximo dos días después (dependiendo del tipo de fondo).· Mercado regulado y supervisado: La industria de fondos mutuos se encuentra supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que vela por la protección del inversionista y la transparencia del mercadoCon Información de ENTORNOINTELIGENTE.COMVisite tambien www.mundinews.com Síguenos en Twitter @entornoi