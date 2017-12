/ Foto Archivo Dos actrices porno venezolanas residenciadas en España le ofrecieron al “gurú” de las redes, Irrael Gómez, el reto de hacer una película porno con él.Las mujer es, que responden a los nombres de Sheila y Kesha Ortega, aseguraron que todo lo que se recaude de la hipotética película estaría destinado al beneficio de los niños con cáncer en Venezuela "Queremos hacer un trío contigo, Irrael, así que te esperamos. Así que prepárate mi amor que lo que viene es candela pura", aseguraron.La lujosa vida de HUGUITO y su esposa gracias a los dólares del pueblo https://t.co/n185VVnjTK Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) December 28, 2017Por su parte, Gómez rechazó la propuesta y agradeció que lo consideraran."Yo siempre he sido un hombre de retos, pero jamás esperé recibir este de Sheila y Kesha Ortega, las actrices Porno Venezolanas. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Pensaré en otra estrategia, pero muchas gracias por considerarme", escribió en su cuenta de Instagram.Yo siempre he sido un hombre de retos, pero jamás esperé recibir este. @medicensheila4 y @keshaortega123 las actrices Porno Venezolanas. ¿Por qué estas cosas me pasan a mi? Pensaré en otra estrategia 🤔 pero muchas gracias por considerarme 🤴🏻A post shared by Irrael Gomez (@irrael) on Dec 24, 2017 at 3:19pm PSTCon información de El NacionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi