/ AFP Cientos de venezolanos protestaron en Caracas la noche de este miércoles 27 de diciembre, porque no recibieron del gobierno el pernil de cerdo, plato principal en la comida de Navidad y Año Nuevo, cuya escasez el presidente Nicolás Maduro atribuyó a un sabotaje internacional. AFPLas protestas se registraron en las populares barriadas de Antímano y La Vega, en el oeste de Caracas, reportaron medios de comunicación locales. Efectivos de la Guardia Nacional, con equipos antimotines, vigilaban las movilizaciones.Fotos de vías bloqueadas y bolsas de basura quemadas fueron difundidas en redes sociales , donde varios usuarios ironizaron llamando las protestas como la "revolución del pernil".Otras protestas menores se han registrado en los últimos días en Caracas y otras ciudades por la ausencia de la carne de cerdo prometida por el gobierno para las fiestas navideñas, a través de un sistema de venta a precios subsidiados en zonas populares. Maduro se refirió más temprano a esta situación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. "¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país: Portugal", aseguró.2017 significó para Venezuela un torbellino de anarquía y terror Agregó que su gobierno compró "todo el pernil que había en Venezuela " y, además, ordenó la importación de más piezas desde Portugal. "Pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían", agregó."Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y no mandaron los perniles", expresó por su lado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en su programa en la televisora estatal VTV.Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Venezuela , prohibiendo a sus ciudadanos y empresas negociar nueva deuda del gobierno y su estatal petrolera PDVSA, fuente de 96% de las divisas que entran al país. Maduro y altos funcionarios sostienen que ello ha obstaculizado las importaciones.Junto con la hallaca -un tamal de maíz relleno con carne de res, pollo, aceitunas y uvas pasas-, el pernil es uno de los componentes tradicionales en las cenas de Navidad y Año Nuevo en los hogares venezolanos.Zonas populares de Caracas salieron a las calles por escasez de comida Los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una desbocada inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.El ingreso mínimo (salario más bono de alimentación) suma unos 450.000 bolívares (135 dólares a tasa oficial, 4,5 dólares en el mercado negro), lo que cuesta en el mercado kilo y medio de pernil.En el plan gubernamental de venta de alimentos subsidiados, el kilo cuesta 10.000 bolívares, por lo que si no es entregado por esa vía el plato típico es inalcanzable para muchos venezolanos.