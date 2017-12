/ Eran las 3:30 a. m. , del lunes, cuando la fiesta tipo open en la casa con piscina de la avenida 109, en el barrio La Modelo, sector El Marite , parroquia Venancio Pulgar , estaba en su punto de éxtasis. La música y el alcohol predominaban en el ambiente hasta que el sonido de las motos interrumpió la aparente calma.Unos seis hombres ingresaron a la propiedad para robar, pero Kendry José Medina Ávila se interpuso en su camino. Uno de los hampones le asestó tres disparos al joven de 20 años .Dos proyectiles lo impactaron en el pecho, cuando se volteó para repeler el ataque le dieron la última estocada: una bala en la espalda.Los delincuentes no cubrían sus rostros, a pesar de que los testigos corrieron para evadirlos, algunos, presuntamente reconocieron a tres de los atacantes, y los identificaron como: Carlos Júnior Bolaños, Júnior de la Hoz Salcedo y Esneider Enrique Perozo Cortes .Esta información no fue confirmada por ningún cuerpo policial, pero los tres implicados están desaparecidos. El único botín que tomaron de la víctima fue su cartera y dinero. Kendry vivía a cinco cuadras del lugar con su madre , Carmen Ávila y pareja, no tenía hijos.Hace seis meses tuvo un accidente mientras se desempeñaba como chatarrero. Un vidrio le cayó en el brazo derecho y le estropeó el sistema circulatorio, por lo que perdió la movilidad en la extremidad; desde entonces, patrullaba las calles del barrio para evitar el robo de cable.#Sucesos #Asesinato #ElMariteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi