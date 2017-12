/ Los Tiburones de La Guaira no consiguieron la frmula para engranar su juego, sobre todo cuando fueron visitantes, y por primera vez en los ltimos cinco campeonatos no inscribieron su nombre en los playoffs. La sequa de La Guaira suma otro ao. Los escualos no ganan un ttulo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional desde la campaa 1985-86, cuando su actual mnager, Oswaldo Guilln, era el campocorto titular. La campaa de Tiburones fue catalogada, hace unos das, por Antonio Jos Herrera (vicepresidente del club) como la peor bajo la actual directiva, mientras que Ozzie dej entrever, por ahora, que su plan es regresar el prximo ao como dirigente de los escualos. Sin embargo, indic que el equipo necesita una serie de cambios para poner estar en la senda victoriosa. No hay que pensar con el corazn, sino con la cabeza, indic el estratega que en dos campaas al frente del equipo suma hasta ahora 53 victorias y 69 derrotas, an con cuatro compromisos por disputar para cumplir el calendario de la zafra 2017-2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi