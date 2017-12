/ Disney characters Mickey and Mini mouse pose in front of the Sleeping Beauty Castle to mark the 25th anniversary of Disneyland - originally Euro Disney Resort - on March 16, 2017 in Marne-La-Vallee, east of the French capital Paris. The 25th anniversary celebrations will begin on March 26, 2017 with parades, various shows and a firework's display. / AFP PHOTO / BERTRAND GUAY (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images) Un apagón afectó una docena de atracciones del parque de diversiones Disneyland de California, que estaba repleto en una de las temporadas más ocupadas del año..AFPLos visitantes eran evacuados de atracciones en las áreas de "Toontown" y "Fantasyland", que se quedaron sin luz, así como el popular monorriel que conecta el parque, informó la prensa local.Suzi Brown, portavoz de Disneyland, dijo a la AFP que el problema se registró en un transformador que afectó “cerca de una docena” de atracciones.“Estamos trabajando para restaurarlo rápidamente”, indicó. “Hay algunas atracciones que están caídas, pero la mayoría del parque está operando”, agregó al ser consultada sobre un eventual reembolso del dinero de las entradas.Ministro peruano de Cultura deja el cargo, luego del indulto a Fujimori El incidente se registró pasadas las 11h00 locales (19h00 GMT).Disneylandia está ubicado en Anaheim, a unos 50 km de Los Ángeles. Es el único parque temático de la compañía Disney construido bajo la supervisión de su creador, el cineasta Walt Disney.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi