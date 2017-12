/ @BolipuertosGobEl mandatario Maduro acusó a Portugal de sabotear la entrega de pernil en Venezuela , mientras que Diosdado Cabello aseguró que los inconvenientes con la entrega de este producto, a través de los Clap, y el abastecimiento de gasolina se deben a los bloqueos por parte de Estados Unidos.Redacción Venezuela al DíaLo cierto es que el pernil se ha convertido en el tema de conversación de todos los venezolanos, ya sea porque, no hay o porque si existe, presuntamente está rancio. Falsa promesa electoral. Engaño al pueblo, pues.El pernil provocó la molestia de los venezolanos que salieron a las calles Y sobre este asunto, la empresa Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) desmintió una información que circula en las redes sociales , sobre el hallazgo de 179 toneladas de pernil podrido entre Vargas y Puerto Cabello.En las redes sociales aseguraban que 137 toneladas de pernil en Vargas, iban a ser entregadas la primera semana de enero, y que la carne se había dañado porque las cavas enfriadoras fallaron debido a un colapso de las plantas eléctricas.#Alerta ! Informamos a la colectividad que es totalmente FALSA esta información. Instamos a los venezolanos a no hacerse eco de rumores. Sigamos trabajando y construyendo la gran Patria con la verdad. pic.twitter.com/t3pTe41v0e— Bolipuertos (@BolipuertosGob) December 28, 2017Venezolanos se burlan de Maduro en redes sociales por drama del pernil navideño Bolipuertos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, indicó en la red social Twitter que la información es totalmente falsa e invitó a los venezolanos a no hacerse eco de rumores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi