/ Como autoridades rectorales, nos llenamos de regocijo cuando hablamos de los egresados de nuestra ilustre y centenaria Universidad del Zulia (LUZ).Cada uno de ellos, son los mejores frutos de esta institución que como en otras oportunidades lo he dicho, se mantiene erguida y abierta pese a las dificultades que atraviesa. De la situación económica que afecta el país, LUZ no se escapa, sin embargo todo el personal docente y de investigación, administrativo y obrero de nuestra casa de estudios pone su mayor empeño en la labor que le corresponde.Así, el pasado 8 de diciembre, egresaron 1468 nuevos profesionales con la calidad y el sello imborrable de la Alma Mater zuliana. Ellos se suman a la larga lista de egresados de LUZ, profesionales que salen a sus campos laborales con conocimientos adquiridos en una universidad de prestigio.Cuanto más rápido cambia la sociedad, más nos cercioramos en las universidades de que no basta con buscar la verdad científica y transmitir conocimientos. Estoy segura que la trayectoria académica de cada uno de ellos en la Universidad del Zulia, representa una etapa llena de satisfacciones y anécdotas, porque más allá de ser la universidad que los formó, LUZ se convirtió en su segunda casa.Para nosotros, ver a nuestros estudiantes trajeados con toga y birrete es nuestro mayor orgullo. Representa el motivo de celebración más grande de la academia poder entregarles su diploma de grado y compartir la culminación de uno de los ciclos más importantes de sus vidas.Son incontables las esperanzas que la sociedad y sus familias en particular han sembrado en ellos y siempre deben mantener esa fe viva, con expectativas y anhelos que nunca deben decaer. Es el mejor ejemplo de superación y cambios constantes que podemos tener.Sin embargo, pese a las circunstancias por las que el país atraviesa, vemos partir a muchos jóvenes profesionales. Médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, periodistas, son solo algunos de los miles de profesionales que han surcado nuevos rumbos en la búsqueda de poder consolidar sus sueños.A donde quiera que van, siempre dejan en alto a LUZ por el trabajo que llegan a desempeñar en tierras lejanas. La universidad junto a sus profesores sembraron en cada uno de ellos conocimientos, valores y enseñanzas que hoy cosechan como los frutos de su futuro.LUZ seguirá dándole a este país grandes profesionales con esa educación de calidad y esa huella imborrable de una universidad centenaria. A pesar de las dificultades, seguimos expresando con orgullo nuestro lema: "Post Nubila Phoebus" ("Después de las nubes, el sol").Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi