El economista y experto en petróleo, José Toro Hardy, advirtió que de no realizarse las inversiones pertinentes en el mantenimiento de las plantas de craqueo catalítico de las seis principales refinerías venezolanas (Amuay, Cardón, Bajo Grande, El Palito, Puerto La Cruz y San Roque), la economía no mejorará, y se extenderán los problemas de combustible que afectan actualmente a seis estados del Occidente del país, a todo el territorio nacional, debido a que estas plantas "son las que transforman el crudo pesado de mala calidad a productos de alto valor, como la gasolina", explicó este miércoles el especialista a través de una entrevista ofrecida a El Universal."De manera increíble, a lo largo de los últimos años, en las refinerías de Venezuela , han dejado de funcionar las plantas de craqueo catalítico, por falta de inversión en el mantenimiento; las únicas que en este momento están funcionando son la de Amuya y Cardón, ambas están produciendo a penas 50 mil barriles diarios de gasolina cruda , que después es procesada para agregarle el octanaje de 90 o 95", explicó Hardy, alegando que debido a esta falla, la nación no está recibiendo la cantidad de gasolina requerida en cada estado.Hardy aplaudió el reinicio de operaciones en la unidad de craqueo catalítico en la refinería venezolana de Puerto la Cruz, detallando que este nuevo inicio de actividad petrolera hará que la economía venezolana mejore y que la dificultad de producción de combustible sea leve.Es preciso acotar que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó el reinicio de actividad en la unidad de craqueo catalítico de la refinería en Puerto la Cruz, así lo dijo la agencia vía su cuenta en Twitter.En dicha comunicación, la empresa argumentó que el cierre de la refinería fue resultado de "un mantenimiento programado". Sin embargo, se pudo conocer que a mediados de año, la refinería venezolana, con capacidad para procesar 187.000 bpd, operaba al mínimo por falta de crudo y problemas operativos, según un líder sindical y un trabajador de la instalación, quienes suministraron dicha información a la agencia Reuters.Solo hay una soluciónEn dos ocasiones el constituyentista David Paravisini, ha propuesto públicamente este año que se debe aumentar el precio de la gasolina a 0,7 centavos de dólar por litro, para evitar el contrabando del combustible.Hardy coincidió a este respecto. Aseveró que "es imposible que en Venezuela se venda la gasolina por debajo del costo de su producción" , agregó que a la par se debe invertir en el mantenimiento de las plantas de producción de petróleo de la nación.El planteamiento antes mencionado, no ha sido evaluado por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, según afirmó Keyla de la Rosa, en entrevista a VTV.