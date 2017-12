/ Portugal negó que las fallas en la entrega de pernil a precios subsidiados en Venezuela partan de un “sabotaje” internacional, tal como lo denunció en la víspera el presidente Nicolás Maduro “E l gobierno portugués no tiene sin duda este poder para sabotear el pernil”, aseguró este jueves el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva.En declaraciones a TFS , el canciller portugués dejó un mensaje al gobierno de Maduro “Nosotros vivimos en una economía de mercado, las exportaciones compiten a las empresas”, apuntó.Augusto Santos Silva no descartó que el gobierno portugués llame al embajador venezolano en Lisboa para abordar el caso. Maduro acusó el miércoles a Portugal por boicotear la entrega de perniles subsidiados por el Gobierno. Esta escasez ha desatado una ola de protestas por todo el país. "¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país: Portugal", aseguró el jefe de Estado en un acto de entrega de viviendas.Agregó que su gobierno compró "todo el pernil que había en Venezuela " y, además, ordenó la importación de más piezas desde Portugal. "Pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían", agregó."Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y no mandaron los perniles", apuntó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi