El repudio generalizado al indulto que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al dictador Alberto Fujimori no cesa y, este jueves la ciudadanía se prepara para movilizarse en todo el país para reafirmar su postura.La manifestación de este jueves en Lima (capital) comenzará a las 18H00 hora local (23H00 GMT) en la Plaza San Martin y se repetirá en otros puntos del país.El domingo y lunes ya se realizaron dos marchas en Lima contra el indulto en las que participaron miles de ciudadanos, además de otras movilizaciones en distintas provincias."Rechazamos esta decisión porque no nos han escuchado, no nos quisieron recibir ni el presidente Kuczynski, ni la primera ministra, Mercedes Araóz. Somos las víctimas y hemos lanzado esta lucha contra la impunidad", dijo Gisela Ortiz, familiar de una de las miles de víctimas de la dictadura de Fujimori.También se espera que las protestas se trasladen al extranjero. En el consulado general de Perú en Madrid (capital de España) está convocado un plantón bajo la consigna: "Indulto es insulto"."Esto no es un indulto humanitario, sino político", afirmó Carolina Oyague, también familiar de una de las víctimas. "Nos sentimos ciudadanos de segunda clase cuando no nos escuchan como sí lo hacen con los familiares de Fujimori", añadió.Dado que Kuczynski evitó ser retirado de su cargo por el Congreso gracias a la abstención de 10 diputados, entre ellos el hijo de Fujimori, Kenji, buena parte de la ciudadanía peruana considera que se trató de una negociación.Fujimori permanece hospitalizado en una clínica de Lima, desde donde el lunes pidió perdón “a todos los peruanos que se sintieron defraudados” durante su mandato (1990-2000), lo que fue rechazado por las víctimas.T/TelesurRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi