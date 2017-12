/ El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino Lpez, asegur que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no quiere gobernar, queremos es trabajar junto al pueblo. Insisto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una institucin que anda buscando espacios para estar hacindose de prerrogativas u ocupando espacios que no les compete. Nosotros no queremos un Gobierno, no, queremos es trabajar junto al pueblo, seal el ministro desde el Fuerte Tiuna. Padrino Lpez rechaz que factores externos han intentado propiciar una imagen errnea de la Fanb para manchar su reputacin. Asever que el pas atraviesa por un conjunto de amenazas multidimensionales, por lo cual la Fuerza Militar debe asumir el carcter integral de la defensa nacional. Subray que en cualquier terreno que se requiera el criterio defensivo para la defensa de la nacin, ah estar la FANB. El ministro de la Defensa particip este mircoles en un encuentro sobre el Balance y Proteccin Estratgica de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisin (VTV). Destac que los CPT deben estar incorporados al desarrollo en materia agroalimentaria, medicina y aseo personal. Uno de los puntos que expone el Primer Plan Socialista Simn Bolvar es trabajar en el factor agrolimentario, medicina y aseo personal para el desarrollo de un mejor pas, indic el ministro desde la Escuela de Infantera, ubicada en Fuerte Tiuna.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi