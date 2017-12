/ El metabolismo es el proceso a través del cual el cuerpo convierte lo que ingerimos en energía. Durante este complejo proceso bioquímico , las calorías de los alimentos y bebidas se combinan con oxígeno para liberar la energía que el cuerpo requiere para funcionar.El hecho de que haya personas que por mucho que comen no engordan se debe principalmente a que tienen un metabolismo rápido, es decir, transforman los alimentos en energía mucho más fácilmente que el resto de personas.rolloid Seguramente te hayas fijado que, con la edad, las personas van ganando peso. El motivo principal por lo que esto ocurre es porque el metabolismo se ralentiza con la edad . Sin embargo, lo que muchos no saben es que esto se puede evitar de manera muy sencilla.¿Cómo evitar que el metabolismo se ralentice con la edad?1- Mantente activo Mientras más energía gastes, más rápido funcionará tu metabolismo. El sedentario , junto a la mala alimentación, es el mayor enemigo de la obesidad, por lo tanto, mantente activo y haz ejercicio físico al menos tres veces por semana.2- Duerme al menos 7 horas al día El descanso es tan importante como la actividad física. Si por las noches estás demasiado inquieto y no puedes dormir, prueba técnicas de relajación como el yoga o la meditación. Necesitas dormir al menos 7 horas cada noche para tener energía suficiente y afrontar el día con fuerza.Leszek Glasner / Shutterstock3- Date un descanso Al igual que inviertes 8 horas al día trabajando, debes invertir al menos una en relajarte . Practica tu deporte preferido, sal a pasear, juega con tu perro, disfruta de tus hijos… Haz lo que quieras pero evádete de tus problemas. Evita el estrés, no solo es perjudicial para tu organismo, sino que también hará que comas más rápido.De esta manera no procesas bien los alimentos y tu azúcar en sangre aumenta repentinamente, lo que ralentizará tu metabolismo.4- Realiza pequeños cambios en tu dieta Consume más proteína , bebe más agua y come lento y masticando muy bien los alimentos. Todo ello te ayudará a acelerar tu metabolismo.Bernatets photo / Shutterstock5- El clima El calor ralentiza el metabolismo y el frío lo acelera . Ten esto muy en cuenta a la hora de alimentarte. Piensa siempre que en verano deberás comer más ligero para que tu sistema digestivo funcione mejor.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi