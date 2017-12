© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

El retador se sintió ofendido por un comentario que hizo su contrincante respecto al arte marcial que practicaba 28 de diciembre de 2017 Un maestro de Tai Chi que aseguraba que nadie podía golpearlo en combate, recibió una feroz paliza durante un encuentro con un luchador de Artes Marciales Combinadas (MMA, por sus siglas en inglés).Wei Lei desafió al entrenador chino Xu Xiaodong en una pelea que reunió a decenas de curiosos que querían ver cómo su maestro eludía los lanzamientos de su oponente. Sin embargo, el tradicional " estilo trueno " que exhibió ante la concurrencia Lei no sirvió de mucho para esquivar y repeler los golpes de su rival.Wei Lei enfrenta a su oponente y exhibe su ?estilo de trueno? para repeler sus golpes. Duró 10 segundos En total la pelea duró apenas 10 segundos, lo que demandó a Xiaodong para impactar en la mandíbula del maestro de Tai Chi , hacerlo rodar en el piso y someterlo a sus múltiples puñetazos.En ese momento, los jueces decidieron poner freno a una desigual pelea que se resolvió en pocos instantes, según consignó el diario SinaNews .La pelea había sido pautada hacía seis meses.Fue luego de que Xiaodong hiciera un comentario respecto a la disciplina que practicaba el maestro, diciendo que ya no era un arte marcial.Lei tomó el mensaje como un insulto y lo desafió, algo que resultó una mala idea. El combate tuvo lugar en un club de artes marciales de Chengdu y unas 100 personas concurrieron para presenciar el reto.Al finalizar la lucha, Lei trató de minimizar lo ocurrido: " No me golpeó mientras estuve de pie.Sólo me golpeó cuando me caí al piso y no me dolió ", señaló el maestro.MÁS TEMAS:"Lo mejor de lo mejor": la escuela de hacker s en Corea del Sur para repeler los ciberataques del régimen de Kim Jong-unNueva York bajo conmoción por el más aberrante crimen múltiple de las últimas décadasQuiénes son y a qué se dedican las diez personas más ricas del mundo

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Monitor Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi