Javiera Acevedo escribió un mensaje de concientización a través de sus redes sociales y el arquero le respondió a un usuario que la había criticado 28 de diciembre de 2017 El arquero chileno Claudio Bravo trascendió en su país después de ser vinculado con la actriz Javiera Acevedo , a la cual defendió de un usuario que se burló de ella en las redes sociales El futbolista, quien es suplente en el Manchester City tras la llegada del joven Ederson, recibió comentarios en contra y a favor después de interceder entre el fanático y la blonda de 32 años."Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao'" , había escrito la oriunda de Santiago de Chile en su Twitter."Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época .Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao'"â€" Javiera Acevedoî"œ (@javilarusia) December 26, 2017El posteo, que tuvo más de 1600 "likes" y 578 "retweets", fue comentado por varias personas entre ellas un usuario que se limitó a publicar una foto de la actriz bebiendo para burlarse.Cuatro minutos después de aquella publicación, el capitán de la selección chilena de fútbol apareció para defender a Acevedo con un contundente mensaje: "No está conduciendo bobo" , junto a tres puños que representan golpes.pic.twitter.com/sBVKacHvEbâ€" John Wayne (@amargo79) December 27, 2017No está conduciendo Bobo 👊ðŸ" 👊ðŸ"👊ðŸ"â€" Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) December 27, 2017Posteriormente, la ex panelista de "Así somos de La Red" le agradeció su aporte: "Grande Claudio, un tremendo defensor en todo ámbito.Abrazo grande y felices fiestas querido! Salud y bienestar para ti y tu familia siempre!".Sin embargo, no fue la única que respondió a ese agresivo comentario. Varios usuarios se expresaron a favor y en contra . Mientras que un grupo lo apoyaba con frases como: "Ese es mi capitán" y "Grande capi" , entre otras, del otro lado aparecieron los críticos: "Dos dedos de frente, tribunero" , "¿Prefieres una de Arturo Vidal?", "¿Qué sabes si después del programa conduce o no?".Chocha con mi @aguabenditachile de @latrapatienda ðŸ˜" Que buen gusto mi amor!!! 😘 Gracias @drsierra_md por ayudarme a mantener este cuerpo con cariño y profesionalismo.😘A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguachaca) on Dec 5, 2017 at 11:57am PSTHoy trabajando con el seco Makeup artist @ibarriaa con productos @skin79_chile #bbcreambronze y @originschile y @lorealhair antes de bajar la app @ubereats y poner mi código JAVILARUBIA para tener 2 semanas de Delivery gratis!HAZLO TU TAMBIEN! comida a domicilio al restoran q quieras! Comida rica sanita de países distintos y si tienes la app de uber estás listo ya tienes cuenta en UberEATS 😇😘😂solo pagas el valor de la comida ⭐️😋ðŸ˜"🎂🍧🍨🍭🍪🍜🍨🍮🍧🍧🍡🍣🍱🥟yo te regalo el Delivery con código JAVILARUBIA!!! Baja la app! Pide y listo! Llega rapidito! Calientito!A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguachaca) on Nov 30, 2017 at 5:15pm PSTEnamorada de las nuevas faldas y vestidos de @lasuitechile Son solo 3 anda por la tuya BabyA post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguachaca) on Nov 21, 2017 at 3:09pm PSTLEA MÁS:Bochornoso final del escándalo de los penales en Chile: uno de los equipos no se presentó a repetir la definiciónEl gesto de Claudio Bravo al recibir un abrazo de Josep Guardiola que encendió la polémica

