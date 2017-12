© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

El director de películas como ?Los inundados? y ?El Fausto criollo? falleció ayer en su casa de Roma, Italia. Dejó una huella imborrable, no sólo en el cine argentino o latinoamericano, sino en el arte en general 28 de diciembre de 2017 Fernando Birri en Italia, 2005 (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images) El maestro del documentalismo. Así le decían, no sólo sus colegas, sino también los cinéfilos y todo aquel que conocía la obra del cineasta argentino Fernando Birri, que acaba de dejar el mundo.Murió ayer en su casa de Roma. Tenía 92 años y una extensa y riquísima carrera llena de películas y premios. Una trayectoria.Nació en Santa Fe el 13 de marzo de 1925 y sus primer contacto con el arte no fue a través del cine.El teatro y la poesía abarcaron su juventud, pero finalmente se decidió por meterse de lleno en el mundo de las pantallas grandes.Así, en la década del cincuenta se fue a estudiar al Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma, con Vittorio De Sica y Luigi Chiarini como su grandes influencias.Al volver, fundó en su ciudad natal el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral y comenzó a rodar, esa fue su gran pasión.Su debut fue en 1960 con el cortometraje Tire Dié y dos años después filmó lo que se volvería un clásico: Los inundados .Luego vinieron Che, Buenos Aires (1962), La pampa gringa (1963), La primera fundación de Buenos Aires (1966) y Buenos días, Buenos Aires (1966).Para 1976, con el Golpe de Estado cívico-militar, tuvo que exiliarse en Italia.Fernando Birri con Gabriel García Márquez y Fidel Castro Junto a ?Pino? Solanas en Italia, 2005 (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images) Creó la Escuela de cine en San Antonio de los Baños (Cuba) desde donde se erigió como uno de los principales referentes y precursores del Nuevo Cine Latinoamericano y en 1984 fue elegido Miembro de Honor del Comité de Cineastas de América Latina.Un emblema, eso es lo que fue. Su visión del cine era la de ser "un espejo crítico de la realidad para intentar transformarla".Luego continuó ligado al cine, tanto como director como guionista, hasta su última: El Fausto criollo (2011) ?la estrenó en su ciudad natal?, basado en la obra del escritor argentino Estanislao del Campo e interpretado por los actores santafesinos Rodrigo Quiroga como "El Pollo" y Omar Fanucci como "Don Laguna".En Guadalajara, Jalisco, Fernando Birri festejando la entrega de su Mayahuel de plata en 2008 Ayer, 27 de diciembre, murió.Su paso por este mundo dejó una huella imborrable, no sólo en el cine argentino o latinoamericano, sino en el arte en general.Fuente: Télam______LEA MÁSDel gore al pulp: el resurgimiento del buen cine de géneroViaje apasionado y pleno de nostalgia al cine de los 80______Vea más notas en Cultura

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Isla

B Luis Alfonso Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi