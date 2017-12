© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Las tres cadenas lanzaron una investigación interna para saber por qué fallaron los controles de higiene 28 de diciembre de 2017 Tres hoteles cinco estrellas de China están en la mira de las autoridades luego de que se conociera una investigación periodística que muestra las normas de (no) higiene que siguen los empleados para limpiar las habitaciones de los huéspedes.El video oculto, grabado por Pear Video y confirmado como genuino por las autoridades, muestra cómo limpian vasos, tazas y platos con escobillas para el inodoro en los propios baños, sin ningún tipo de control o norma de salubridad. La grabación puso al desnudo los pocos estándares que los gerentes de estas cadenas de hoteles tienen en la capital Harbin de la provincia de Heilongjiang , al norte de China Empleados de los hoteles Shangri-La y del Kempinski fueron filmados lavando tazas y demás utensilios de cocina con artefactos para limpiar los inodoros. Eso sí: con detergente. Pero no sólo eso. También fueron sorprendidos mojando las toallas en los excusados para después limpiar los pisos de las habitaciones.La investigación fue hecha por un reportero de Pear Video , quien se internó como un empleado en los hoteles para poder registrar con una cámara oculta lo que ocurría allí dentro.Además de la falta de normas de higiene, el periodista también puso de relieve la explotación y el exceso de trabajo al que son sometidas las mujer es que allí son empleadas.En otra de las cadenas, Sheraton , la empleada fue grabada limpiando con la escobilla el toilet y el depósito de agua para manos.Como consecuencia de la investigación, los hoteles fueron multados por las autoridades de la ciudad de Harbin , aunque no trascendió la suma que debieron abonar.También fueron instados a mejorar las condiciones de sus trabajadores y a que no se repitieran ese tipo de escenas que atentan contra la salud de los clientes.Las cadenas se hicieron responsables por lo ocurrido y señalaron que pondrán todo su esfuerzo en que eso no ocurra nunca más, además de informar que lanzaron una investigación interna para saber qué pudo haber ocurrido para que fallaran los controles, según publicó el diario South China Morning Post .MÁS TEMAS:Lujo prestado en Las Vegas y deudas con las familias de las víctimas: la vida de O.J.Simpson en libertadTragedia en Nochebuena: creía que robaban su auto, disparó y mató a su hijoUn tratamiento original para el Alzheimer: recrear el pasado de los pacientesEscándalo en Ecuador: la mentira de un futbolista que rompió con una tradición de 53 años

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Estados Unidos

417 Luis Oberto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi