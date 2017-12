/ El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Rex Tillerson, cree que China "podría y debería hacer más" para presionar a Corea del Norte con el fin de que cancele su programa balístico y nuclear."Esperamos que el aislamiento internacional ejerza presión al régimen para que acepte negociaciones serias sobre el abandono de sus programas nucleares y balísticos", sostiene Tillerson en una columna de opinión publicada hoy en The New York Times.Según Tillerson, un "componente central" de esta estrategia es "persuadir a China para que ejerza su influencia económica decisiva" sobre el régimen de Pyongyang. China ha aplicado ciertas prohibiciones de importación y otras sanciones, pero podría y debería hacer más", sostiene el secretario de Estado en su columna de opinión, titulada "Estoy orgulloso de nuestra diplomacia".Tillerson reitera posiciones anteriores sobre Pyongyang y sostiene que aunque "se mantiene abierta una puerta para el diálogo", se debe dejar claro que "el régimen debe ganarse su regreso a la mesa de negociaciones"."Hasta que no ocurra esa desnuclearización, la presión continuará", sostiene.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi