© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Seis grupos anunciaron que harán movilizaciones en las que reclamarán la restitución de tierras en Maquehue, sitio en el que el Sumo Pontífice tiene previsto oficiar una misa "por el progreso de los pueblos" 28 de diciembre de 2017 Comunidades mapuches tomaron una oficina del Gobierno chileno Mientras que en Chile avanzan los preparativos para recibir al papa Francisco entre el 15 y 18 de enero, seis comunidades mapuches anunciaron movilizaciones para reclamar por la restitución de tierras en Maquehue , uno de los lugares que visitará el Sumo Pontífice.De acuerdo con lo que publicó el portal BioBio , los indígenas criticaron al obispo Héctor Vargas por negarse al diálogo, luego de fallar una mesa negociadora con el Gobierno chileno, que busca evitar manifestaciones durante la misa que el líder de la Iglesia efectuará en la Base Aérea Maquehue .Este martes, unos 50 comuneros mapuches que residen en el sector del Aeródromo de Maquehue, protestaron tomando la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco . Maquehue es el lugar de la capital de La Araucanía donde el miércoles 17 de enero, a las 10:30, el Papa encabezará una masiva Misa por el Progreso de los Pueblos .Todavía el Papa no viene y ya estamos siendo reprimidos Albertina Urrutia , dirigente de la comunidad Domingo Painevilo, quien estuvo en la toma, en conversación con Cooperativa comentó sus razones para manifestarse. " La represión ya empezó. Nosotros estamos sitiados por Carabineros acá. O sea, todavía el Papa no viene y ya estamos siendo reprimidos ", denunció la representante indígena, quien adelantó que vendrán " muchas manifestaciones más "."Si el Papa es una persona que viene a traer la paz, es una violencia que se paren en una tierra que es de nosotros y que no las han devuelto ", agregó.En el momento en que se realizaba la protesta, se hizo una visita inspectiva en el sector, preparando la ceremonia liderada por el pontífice."No estamos siendo oportunistas con esto del Papa. Ésta es la gota que rebalsó el vaso ", dijo uno de los voceros mapuches, Rolando Jaramillo ." Anunciamos que nos vamos a movilizar permanentemente , de las maneras que consideremos necesarias, y eso no va a parar hasta que logremos nuestro objetivo, que es la restitución de las tierras: con todas las familias que estamos aquí peleando son más de 7.000 hectáreas ", agregó."Queremos la compra de nuestras tierras ahora, ya, porque nosotros cumplimos con los pasos que Conadi nos exige y Conadi se ha encargado solo de poner trabas.No queremos más trabas, queremos soluciones; la gente está aburrida de seguir esperando. ¡Queremos salir de la pobreza! ", afirmó otra de las voceras, Laura Marín .Para los mapuches, la Iglesia también les ha cerrado las puertas, a pesar de que muchos de ellos profesan esa fe.De hecho, han intentado en cuatro ocasiones reunirse con el obispo de Temuco, Héctor Vargas, sin una respuesta positiva, agregó Urrutia.(AFP) La organización de la visita de Francisco a ChileA 20 días de que Francisco pise suelo chileno, la organización de su visita al país reveló detalles de lo que serán las tres misas masivas que realizará en las ciudades de Santiago, Temuco (sur) e Iquique (norte), donde se espera que se reúnan más de 1,2 millones de peregrinos.En Temuco (800 km al sur de Santiago), donde se oficiará la Misa por el Progreso de los Pueblos, se realizará también una rogativa mapuche, en la que participarán una veintena de indígenas de esta etnia, la mayor de Chile.Algunas comunidades mapuche reivindican la posesión de tierras por derechos ancestrales.Sus protestas por este motivo ?que incluyen la quema de maquinarias agrícolas y templos religiosos? mantienen un foco de tensión constante en el sur del país , donde se mantienen desplegados más de 3.000 policías.La visita de Francisco a la zona buscará "acercar" posiciones en el conflicto, adelantó la organización .La visita a Temuco contempla también una reunión con miembros de comunidades indígenas, la que no incluye líderes de las organizaciones de resistencia o autoridades locales." Sería feo que el Papa no tuviera una instancia para reunirse con nosotros ", criticó Juan Carlos Reinao , presidente de la asociación de alcaldes mapuches.La organización no teme a manifestaciones ni ha pedido un resguardo adicional para el Papa en la zona."Estamos tranquilos porque, en general, los que conocemos nuestra región entendemos que el pueblo mapuche es un pueblo de paz", dijo en rueda de prensa Patricio Trujillo, encargado de Liturgia en Temuco.En Santiago , 550 músicos participarán en la Misa por la Paz y la Justicia que se realizará en el Parque O'Higgins el martes 16 de enero.En Iquique se efectuará la Misa de Nuestra Señora del Carmen, Reina y Madre de Chile."Estamos avanzando para contar con todo lo necesario para que la visita del papa Francisco sea una verdadera fiesta", dijo Héctor Gallardo, director de Liturgia de la Comisión Nacional que organiza la visita.LEA MÁS:El papa Francisco rezará con representantes mapuches durante su visita a ChileEn su mensaje de Navidad, el papa Francisco habló sobre Israel y Palestina: pidió la "coexistencia pacífica de dos estados"

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Bush ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi