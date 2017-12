© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Hubo dos renuncias de ministros, y dos legisladores decidieron abandonar el bloque fiel al presidente peruano. Este se limitó a hacer un escueto anuncio en Twitter: "Muy pronto novedades" 28 de diciembre de 2017 Pedro Pablo Kuczynski El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , anunció que está trabajando en la conformación de un nuevo gabinete de ministros "de reconciliación" , tras la crisis política desatada en su país por un fallido pedido para que sea destituido por el indulto que otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori.Kuczynski señaló, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, que trabaja en esta tarea junto con la primera ministra, Mercedes Aráoz .Me encuentro trabajando con la Premier @MecheAF en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades.? PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) December 28, 2017Aráoz ratificó este miércoles su respaldo a Kuczynski tras el indulto humanitario otorgado el pasado 24 de diciembre a Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.La primera ministra también dijo que Kuczynski le ha ratificado su confianza en el cargo , tras lo cual confirmó que " algunos ministros han decidido dar un paso al costado ", por la cual evalúan la composición del Ejecutivo para " llegar a una situación de reconciliación certera ".Los ministros que ya han renunciado a sus cargos han sido Carlos Basombrío , en el despacho del Interior; y Salvador del Solar , en Cultura.Basombrío presentó su renuncia la semana pasada, en medio del pedido de destitución de Kuczynski, que presentó un sector del Congreso tras conocerse los vínculos del mandatario con la empresa brasileña Odebrecht, mientras que Del Solar se sumó este miércoles a las dimisiones de funcionarios y asesores tras el indulto a Fujimori.Fujimori con su hijo Kenji en la clínica de Lima en la que se encuentra internado El presidente peruano cumplió el miércoles su primera actividad oficial tras haber anunciado el indulto a Fujimori el pasado domingo, y tomó el juramento del ex director de la Policía Nacional Vicente Romero como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Basombrío.Mientras que el pedido para su destitución fue archivado el jueves pasado por el Congreso gracias a la abstención de un grupo de legisladores fujimoristas, tres días después, Kuczynski indultó a Fujimori por razones humanitarias, al considerarse que padece una serie de enfermedades y su salud puede agravarse en prisión.Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.LEA MÁS:En repudio al indulto a Fujimori, renunció el ministro de Cultura de Perú

