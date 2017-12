© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El ex delantero comparó su salida del club catalán con la de Romario, Ronaldinho y Neymar. "Me siento mucho más agradecido y más ligado al Real Madrid ", agregó 28 de diciembre de 2017 Ronaldo Nazario se ha inclinado por el Real Madrid y criticó al Barcelona FC El brasileño Ronaldo saltó a la fama mundial al deslumbrar en su única temporada como futbolista del Barcelona FC . Sus actuaciones eran fantásticas pero no duró mucho en el fútbol español, ya que luego se marchó al Inter de Milán . No fue una salida muy feliz y el ex atacante ha comentado recientemente que el club catalán no ha sabido tratar correctamente a los jugadores de su país ."Me siento mucho más agradecido y más ligado al Real Madrid , a pesar de haber vivido mi mejor año en el Barcelona Pero el fin de mi historia con el Barça fue mala , muy parecida a la que vivió Neymar ahora", aseveró en una entrevista con Esporte Interativo .El brasileño Ronaldo ha jugado una temporada en el Barcelona FC En dicho portal brasileño, Ronaldo dijo que no entiende por qué el Barça termina tan mal con los jugadores brasileños y mencionó varios casos que no han finalizado de la mejor manera."Esto viene sucediendo desde hace tiempo porque la directiva del Barça ha hizo algo parecido con Romario.Después lo hizo con Ronaldinho" , argumentó el actual embajador del Real Madrid , club en el que jugó en 2002 y 2007.Romario regresó al fútbol brasileño luego de jugar en el Barcelona FC Ronaldinho se fue al AC Milan cuando Pep Guardiola asumió como entrenador del Barça Neymar eligió jugar en el Paris Saint Germain y tuvo una salida turbulenta del Barça (Reuters) La teoría del ex delantero brasileño es que él y sus compatriotas no han abandonado en buenos términos la institución culé.Romario regresó al fútbol brasileño, Ronaldinho tuvo que irse al Milán y Neymar hace pocos meses decidió irse al Paris Saint Germain .LEA MÁS: Ronaldo se ofreció como solución a los problemas del Real Madrid

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Estados Unidos

285 Luis Oberto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi