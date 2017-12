/ Al grupo paramilitar Los Peligrosos, le encargaron un nuevo asesinato, su víctima era Jesús Leonardo Bayona Gómez, de 22 años. El joven se encontraba dentro de la casa 17-072 situada en la calle 2 del sector Los Rurales, en el municipio José María Semprún.El crimen se perpetuó el pasado martes a las 10.00 de la noche. Bayona descansaba dentro de su residencia, se cercioraba de que las cosas estuvieran bien antes de irse a dormir. Los paramilitares se acercaron, avanzaron con sigilo sumergidos en la oscuridad de la noche que los arropaba.Bayona no supo prevenir lo que venía, sus verdugos estaban a pocos pasos de cometer su asesinato. Un ruido lo sobresaltó, salió de su habitación para indagar qué había sido y se encontró de frente con el grupo de al menos cinco hombres. No alcanzó a decir una palabra, cinco balas impactaron contra su humanidad.Una vez que Los Peligrosos ultimaron al infortunado, salieron de la residencia y huyeron sin dejar rastro. Los vecinos se asustaron con el sonido provocado por la ráfaga de disparos, no se atrevieron a entrar hasta tanto no hubieran señales de los sicarios.Bayona no salía, la curiosidad y la incertidumbre de no saber qué le sucedió motivó a algunos moradores a adentrarse en la casa. El occiso reposaba en el suelo bañado en sangre. De inmediato dieron parte a los detectives del Eje de Homicidios de la Policía científica, quienes llegaron al sitio, levantaron el cuerpo y comenzaron las averiguaciones del caso.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi