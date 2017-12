© Victor Gill Ramirez

En contrapartida con el objetivo original del blockchain, el Gobierno surcoreano anunció que solo se podrán hacer depósitos y retiradas de dinero en aquellas carteras digitales cuyos datos coincidan con una cuenta bancaria con un nombre real 28 de diciembre de 2017 Captura del valor del bitcoin el 28 de diciembre de 2017 El bitcoin cayó más del 10% hasta los USD 13.611,86 luego de que el Gobierno de Corea del Sur prohibiera el uso de cuentas virtuales anónimas en las transacciones con criptomonedas, con el objetivo de frenar la especulación con este tipo de divisas.A partir de ahora, solo se podrán hacer depósitos y retiradas de dinero en aquellas carteras digitales cuyos datos coincidan con una cuenta bancaria con un nombre real , y también se prohibirá la creación de nuevas cuentas virtuales que no estén asociadas a una entidad bancaria." No podemos permitir que esta situación anormal de especulación continúe por más tiempo ", señaló el ministro surcoreano de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, Hong Nam-ki , en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.Las transacciones en el mercado de criptodivisas de Corea del Sur ya no serán anónimas Esta medida va en contra de la plataforma tecnológica subyacente de las divisas virtuales, el blockchain, que es una tecnología que permite inscribir y archivar transacciones entre dos partes de manera verificable, permanente y anónima sin necesidad de intermediarios.No obstante, la normativa que impondrá Corea del Sur a partir de ahora es similar a la que ya aplican Japón y otros países , donde por decisión de los organismos reguladores, los mercados de criptomonedas exigen a sus usuarios registrarse con documentos oficiales.El Servicio de Inteligencia Financiero y el Servicio de Supervisión Financiera surcoreano llevarán a cabo inspecciones conjuntas de los operadores virtuales de criptomonedas para asegurarse de que las transacciones se realicen siempre bajo un nombre real.Corea del Sur es uno de los mercados más importantes de este tipo de divisas, con cerca de un millon de personas en posesión de divisas virtuales como bitcóin o ethereum, y donde aproximadamente uno de cada tres trabajadores ha invertido en estas monedas , según datos de una reciente encuesta.Corea del Sur es uno de los países con mayor adopción del bitcoin Tanto en este país como en Japón, estas divisas se han convertido en un medio popular de pago, aunque la mayoría de sus usuarios las emplean para depositar los ahorros o como fondo de pensiones ante los ínfimos rendimientos de otros activos de inversión.Según Hong, la especulación con este tipo de divisas ha ido en aumento en Corea del Sur, donde los valores de muchas criptomonedas son más altos que en los mercados extranjeros y como su valor no está garantizado por el Banco Central, podría fluctuar y originar importantes pérdidas.El ministro de Justicia surcoreano habría propuesto incluso cerrar los mercados de criptomoneda en el país asiático, aunque finalmente las medidas que se han adoptado solo lucharán contra su anonimato, el blanqueo de capitales y reducirán la publicidad sobre estas divisas.(Con información de EFE )LEA MÁS:"Lo mejor de lo mejor": la escuela de hacker s en Corea del Sur para repeler los ciberataques del régimen de Kim Jong-unEl bitcoin tocó otro máximo, pero se desplomó un 15% por un ciberataqueJornada de extrema volatilidad para el bitcoin: cayó 30 por ciento y ahora se recupera

