Amnistía Internacional ha denunciado que España había acogido, hasta hace poco, sólo a 1.304 refugiados, menos del 11% de la cifra comprometida en 2015 por el Gobierno español hasta el próximo septiembre, de acoger a 17.337 refugiados. AI realizó con motivo del Día del Refugiado un pequeño balance de las llegadas iegales ya que la UE y sus estados no cumplen sus cuotas legalesLas llegadas de inmigrantes de forma ilegal hasta las fronteras europeas ha disminuido por lo general a algo más de la mitad al fianlizar 2017 con respecto al año 2016, con excepciones. Sin embargo la agencia europea ha reconocido que las llegadas tanto a Italia, por el Mediterráneo Central, como a España, por el Mediterráneo Occidental, están por encima de las registradas durante el mismo periodo en 2016.Las llegadas a España además se han visto más que duplicadas en ese lapso, según el último informe de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex).Con los 27.000 casos de personas que han lgrado cruzar de forma ilegal las fronteras de la UE a través de las cuatro principales rutas migratorias, son ya 84.000 los que han conseguido llegar hasta suelo europeo, según Frontex, un 75% menos que en 2016.Tambien es excepcion una creciente actividad en las fronteras terrestres de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla", ha explicado Frontex. Así, las llegadas a las fronteras a través de esta última ruta "han sido mucho mayores en los cinco primeros meses del 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016 hasta casi 6.000.Los ilegales por mar en 2017 dirigen por lo general sus embarcaciones, según Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo, a puertos españoles como Málaga donde los inmigrantes son rescatados cuando se les avista en pateras por las cercanías de la isla de Alborán. Aunque desgraciadamente el final de viaje no siempre es tan felizEn el caso de Italia, según los datos de la agencia europea, en lo que va de año ha habido más de 60.000 llegadas, un 26% más que en 2016, mientras que las registradas en mayo (22.900) supusieron un 77% más que las de abril.Así pues, ha resaltado Frontex, casi tres de cada cuatro inmigrantes que han llegado de forma ilegal a Europa lo han hecho a través de Italia. En mayo, quienes llegaron procedían principalmente de Nigeria, Bangladesh y Costa de Marfil.También han aumentado las llegadas durante el mes de mayo a Grecia, tanto por mar como por tierra, un 31% más con respecto a abril hasta 2.240. La cifra, según Frontex, es muy similar a la de mayo de 2016.En total, hasta Grecia han llegado en los primeros cinco meses del año 9.900 inmigrantes, un 94% menos que en 2016, cuando a raíz del acuerdo firmado entre la UE y Turquía para devolver a los inmigrantes y refugiados llegados a las islas griegas las cifras se redujeron casi a cero. En mayo, llegaron principalmente sirios e iraquíes.Por último, otra excepcion es la ruta de los Balcanes.Apenas se han detectado llegadas en el último mes, igual que ya ocurrió en abril, según Frontex, porque son pocos los inmigrantes que salen de Turquía por vía terrestre por imposición del gobierno turcoLas llegadas por mar son ononerosas y los cadáveres que arrastra el mar a las playas siguen llegando.Con el naufragio en las últimas semanas de dos botes con100 personas a bordo en las costas de Sicilia, el número total de inmigrantes ahogados en aguas del Mediterraneo a fines e 2016 ha alcanzado a cifra los 5.000, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior, una cifra récord desde el inicio de la última crisis de refugiados, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ( Acnur ) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).Las autoridades italianas informaron de que dos botes inflables se hundieron la noche de un jueves pasado entre la costa libia y la italiana. Se estima que en la primera embarcación viajaban entre 120 y 180 personas, incluidos muchas mujer es y niños. La Guardia Costera de Italia sólo pudo rescatar con vida a 63 personas. En la otra viajaban alrededor de 120 personas, de las que fueron rescatadas 80."Sumando estos dos accidentes, el número de fallecidos asciende a los 5.000, un nuevo récord en esta crisis", según declaró el portavoz de la OIM, Joel Millman, una cifra confirmada por el portavoz de Acnur, William Spindler. "Es la peor cifra anual que hemos visto jamás", lamentó.Hace meses que se cumpolio el plazo. Los Estados de la Unión Europea lamentablemente han fallado y fallarán aún más. Se comprometieron a acoger más de 180.000 personas en dos años a través de los programas de reubicación y reasentamiento de refugiados , pero por el momento apenas han cumplido lo firmado en una cuarta parte. En el caso de España, que asumió el asilo de 17.337 personas, el cumplimiento es aún más bajo, del 11%´lo cual no es desde luego ningun consuelo..Para denunciar esta demora, que tiene en vilo a miles de inocentes que han escapado de la guerra y la persecución, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado(CEAR) ha difundido los testimonios de varios refugiados afectados por esta dilación.Tampoco sirven de excusa. La UE y España no tienen nada explicar sobre el incumplimiento. Quizas lo tuvieran los jefes de sus gobiernos, pero no vamos a oir más mentiras. Historias de huida, de supervivencia y de desesperanza ante una puerta, la de Europa, la de España cerradas a su dolor.Historias…Son algunas ONG y no los estados, los que salvan a Bruselas del deshonor de dejar solo al prójimoEste año han muerto de media 14 personas al día en el Mediterráneo, según las organizaciones citadas. En 2015, año en el que más de un millón y medio de personas llegaron a las costas europeas, perdieron la vida 3.771 inmigrantes, 2.000 menos que este año.De acuerdo con ambas agencias de la ONU, las principales causas de este drástico aumento se deben en su mayor parte a que las embarcaciones utilizadas por los traficantes de personas son cada vez de peor calidad.Al ritmo actual de acogida, España tardaría 23 años en lograr su compromiso de acogida, según Amnistía Internacional, que ha resaltado en un comunicado que hay más de 21 millones de refugiados en el mundo, de los que el 86% están en países de ingresos bajos y medios.Y un gran porcentaje de ellos sueña con huir de Africa, tierra que para ellos, inónimo de miseria, guerras, enfermedades sin oportunidades ni de comer, ni de trabajar, ni de nada. Pero la aventura de las pateras o del vallado de Melilla la conocen por referencia. Pero muchos intentan la aventura una y otra vez por desesperacion. Miles de refugiados intentan llegar por tierra u otros medios igualmente peligrosos de países en guerra, con sus familias. Sin apenas ayudas.El Mediterráneo es el mar que baña nuestras costas, el lugar que cada año escogen millones de europeos para pasar el verano. Un mar, que desde la laya, se ve manso, cálido, acogedor. Pero también es un mar terrible para quienesintentan cruzarlo en un gran bote de goma inflable que llaman patera abarrotada de jóvenes, mujer es y niños vociferantes, incluso recién nacidos. Es un mar negro durante todas las noches y un mar frío cuando se acaba el verano. Ese mar es también la tumba de miles de personas que huyendo de la guerra o el hambre se lanzan cada año a travesarlo buscando una vida mejor que no todos consiguen. Primero hay que llegar a la otra orilla.Cada año miles de personas mueren ahogadas en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Una noticia, que por habitual, ha dejado de serlo. Al menos de primera magnitud, de la magnitud que tiene y debería tener. Todos esos 5.000 ahogados son apenas una cifra, una cifra terrible, pero solo un número. Aunque la organización OPEN ARMS , no quiere que esos muertos solo sean datos. Desde 2006, United -junto a otros colaboradores- editan una lista que recopila información de cada una de esas personas que un día salieron de su casa y que nunca llegaron a ningún lado. Que nunca mandaron un mensaje a casa relatando su viaje y su llegada.La lista de la vergüenza europea comenzó a hacerse en los años 90 y recopila nombres, edades, lugar de origen , ciudad de destino y la causa de la muerte de esas 32.293 personasque intentaron la primera aventura. Este 9 noviembre, el diario berlinés Der Tagesspiegel –creado hace 72 años- ha publicado la lista completa en sus páginas, lista que fue presentada en el III Salón de Otoño de Berlín. "Se trata de un intento de identificar a decenas de miles de muertos como seres humanos, con un origen, un pasado, una vida" , escribe el director del diario en el texto que acompaña a la lista . "Fuera de nuestras fronteras hay millones de personas que deben vivir en tiempos sin límites. Huyen del terror en su país, del hambre, de la sequía y las bombas. Queremos honrarlos, por un lado, y al mismo tiempo dejar claro que cada línea también cuenta una historia. Tenemos que involucrarnos con ellos, especialmente los alemanes con nuestra historia, para actuar adecuadamente para el futuro porque la lista crece día a día", relataAl señor Mariano Rajoy no le interesaban los Salones de Otoño, sólo estaba pensando en el poder omnímodo de dominación y cifras para lograrlo como el 155. como lo está mostrando hoy todos los días(y noches) con Cataluña.En concreto, doce millones están en diez países que apenas suman el 2, 5% del PIB mundial, y que son Chad, Etiopía, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Líbano, Jordania, Pakistán, Irán y TurquíaVeis los ojos de esas dos niñas, da miedo mirarles, podrían ser nuestros. Seguro que dejaremos de mirar, para no sentirnos culpables. Yo también escapo de este pensamiento y me voy, me voy porque seguro que no haré nada, y necesitaré olvidar para no sentirme culpable. Me queda el falso consuelo de ser culpable entre millones de culpablesPero el mundo no quiere a los sirios.. Nunca les dirá del todo no, pero no les quiere. Quererlos, implicaría repartirles parte de nuestro bienestar. Occidente cree no tener la culpa de haber tenido más suerte que los que nacieron en ciertas regiones donde hay menos suerte.Su solución pasa por "hacer" la ILUSTRACIÓN: deseo de adquirir conocimientos, medios para lograr esos conocimientos, y trasvase desde la teoría y los conocimientos a la práctica. Sin el deseo no hay nada que haceEsas fotos acaban de hacer un nudo en la garganta a ualquiera. Pronto se habrá olvidado…es lo que le interesa al poder. Esas imágenes deberían abrir los informativos a diario, y no la mierda y la sarta de mentiras que nos sirven cada día en pleno siglo XXI.Los inmigrantes vienen en oleadas. Es lógico. Buscan, en la medida de sus posibilidades, escapar del miedo, del hambre, de la desesperación, de la nada, de le muerte. Como haría cualquiera. Pero el mundo no les quiere. Nunca les dirá del todo no, pero no les quiere. Quererlos, implicaría repartirles parte de nuestro bienestar. Occidente, creemos no tener la culpa de haber tenido más suerte que los que nacieron en ciertas regiones donde hay menos suerte.Su solución pasa por "hacer" la ILUSTRACIÓN: deseo de adquirir conocimientos, medios para lograr esos conocimientos, y trasvase desde la teoría y los conocimientos a la práctica. Sin el deseo no hay nada que hacer. No sé si por desconocimiento o a mala fe, pero el titular es erroneo. Esa gente no huye del estado islámico, llevan meses bajo su dominio y no huyeron, en el mejor de los casos huyen de los combates. Así que por favor, cambien el título a "Cientos de refugiados huyen de los combates" o si se quieren aventurar "…La decisión de meter a Turquía en el tema de os refugiados fue mala.Grecia y Turquía e odian".Según los datos de esta organización, el Reino Unido ha acogido a 8.000 refugiados de Siria desde 2011 y Jordania, con el 1, 2 por ciento del PIB y una población diez veces menor, acoge a más de 650.000Por su parte, Líbano, con 4, 5 millones de habitantes, acoge a 1, 1 millones de refugiados de Siria, e Irlanda, con la misma población, ha acogido a menos de ochocientosUna encuesta realizada por Amnistía Internacional en España en 2016 señalaba que el 97% de los encuestados acogería a refugiados en su casa, su barrio, su localidad o su país, y el 61% consideraba que el Gobierno central debería hacer algo más por los refugiados y solicitantes de asilo.La organización ha reclamado a los Estados que establezcan vías legales y seguras para que los refugiados no deban arriesgar sus vidas en su huida y aumentar el número de plazas para acogerlos.También pide garantizar procesos de asilo justos y condiciones adecuadas de acogida e integración y que se brinde protección urgente a las mujer es y niñas en riesgo de sufrir violencia, a los menores no acompañados y a quienes padecen enfermedades graves o discapacidad.Para verguenza de los ciudadanos europeos de a pie laUE(Unión Europea) también incumple lo pometido. Son las ONG, unas pocas, las que salvan a Bruselas de ese deshonor y lta de humnidad.