A los 64 años, en un partido benéfico jugado en el Maracaná, 'El Pelé blanco' demostró que su talento aún está vigente 28 de diciembre de 2017 Arthur Antunes Coimbra , más conocido como Zico , fue uno de los mejores jugadores brasileños de la historia. A los 64 años , aún demuestra que su talento es inagotable y dio una clase magistral en un partido benéfico organizado por él mismo en el Maracaná.Zico se llevó la ovación del mítico estadio de Rio de Janeiro tras dejar en ridículo a un jugador que aún está en actividad. ' El Pelé blanco' eludió a Marinho , futbolista de 27 años , quien actualmente juega en el Changchun Yatai de la Superliga china .El ex futbolista brasileño zafó de la marca del delantero 37 años menor que él con un fantástico caño , lo que provocó el delirio de los espectadores de " O Jogo de las Estrellas" (Juego de las Estrellas).É sempre uma honra e um orgulho enorme receber os amigos para essa partida e ver tanto craque junto no Maracanã.Nosso futebol merece isso. Como também merece mais respeito. O que vimos recentemente no estádio não pode acontecer. As pessoas precisam ter mais amor no coração. Futebol é paixão, é entretenimento, e não incitação à violência. Sejamos mais solidários e mais humanos. O Maracanã é lugar para gente do bem, para as famílias. E é justamente o público que sempre recebemos no Jogo das Estrelas, e que esse ano ainda será brindado com um show exclusivo e muito especial de Jermaine Jackson.A post shared by Arthur Antunes Coimbra (@zico_oficial) on Dec 26, 2017 at 4:07pm PSTEl elenco de Zico , que compartió formación con Adriano, Romario y otras figuras, se impuso por 7-4 ante un combinado con rivales como el argentino Juan Pablo Sorín y Renato Gaúcho , entre otros.LEA MÁS:Juan Pablo Sorín explicó por qué se tiñó la barba de azul

Con información de: