Muchas son las preguntas a la hora de hablar sobre el éxito en las redes sociales . El Internet se ha convertido en la herramienta más usada en los últimos años y las redes sociales las preferidas de los jóvenes. Geraldine Cubillán, una periodista y experta en marketing digital, comparte las consideraciones fundamentales a tener en cuenta para triunfar en el mundo 2.0.El contenido a publicar debe ir de la mano con tu personalidad. Si no la tienes definida, defínela en función de tu producto. Perfila tu marca como si fuera una persona ¿Es hombre o mujer ? ¿Qué edad tiene? ¿Qué adjetivos usa para calificar cosas y situaciones? Así es mucho más fácil entender que si tu marca es un varón de 14 años difícilmente tendrá interés de unirse públicamente a causas como la maternidad o la osteoporosis. Y si manejas varias marcas, la tendrás más fácil para lograr que no hablen de manera semejante.Pensar de manera global. No porque seas una marca venezolana, debes hacer eco en tu perfil de "todo lo venezolano". Hay que elegir sabiamente y no dejar que la geografía limite ni determine el contenido. No hay que dejarse vencer por el ego, por el contrario, se debe trabajar desde las ganas de aportar valor. Enséñale los beneficios de contar con tu producto, muestra a través de testimonios de otros usuarios y además puedes premiarlos por prestarte atención.El silencio también comunica. Solo porque veas que muchos medios o perfiles hacen eco de alguna noticia o hecho en particular, tú también debes hacerlo. Si no tienes nada que compartir con tu comunidad, el silencio bien administrado, también comunica. Publica nuevamente cuando tengas algo de valor que decir.Atender la intuición es algo que te ayudará a destacar. Si no te sientes bien con algo, no lo compartas. Nadie mejor que tú conoce tu marca, si hay algo que "no te suena", no lo ejecutes. Intenta reformarlo y publicar cuando se sienta en paz.Para Cubillán, la estrategia está en ser humano, compasivo, empático y hasta excesivamente consentidor, ser el nerd pacífico dispuesto a evangelizar, con la paciencia del universo y desinteresadamente. Explica que algo clave es no presumir ni asumir, ni arrojar conclusiones que además están viciadas según la experiencia en el ámbito personal de cada quien, hay que estudiar a cada consumidor y medir lo que gusta y disgusta a la comunidad, solo así podrá complacérsele en la medida justa que desee.