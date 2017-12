© Victor Gill Ramirez

Su verdadero nombre es José González Valencia, aunque cuando fue arrestado tenía un documento boliviano con un nombre falso: Jafett Arias Becerra. Fue responsable de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios 28 de diciembre de 2017 José González Valencia La Policía brasileña detuvo en la ciudad de Fortaleza al narcotraficante José González Valencia , uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.Luego de la captura de Abigail González Valencia, el mayor de Los Cuinis, según fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, la organización ajustó sus piezas y José González Valencia asumió el mando operativo de aquella ."La Chepa", como se lo conoce en México, también fue a partir de 2015 el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" , el principal jefe del CJNG. Según la PGR mexicana, el ahora detenido organizó algunos ataques contra corporaciones policíacas de Jalisco .También encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó en Michoacán el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios .De acuerdo con lo que consigna BBC , González Valencia es parte de una familia de vieja presencia en el tráfico de drogas en México .El patriarca, Armando Valencia Cornelio, " El Maradona ", fundó una organización conocida como Cártel del Milenio , que operaba principalmente en Michoacán y Guerrero.El grupo enviaba cocaína a los Estados Unidos y fue uno de los primeros en traficar drogas sintéticas.El cártel fue prácticamente extinguido durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), pero los hijos y hermanos del fundador siguieron activos .El acusado portaba un documento expedido por Bolivia y en el que se identificaba como ciudadano mexicano pero con el falso nombre de Jefett Arias Becerra (Twitter @gzuppy) Uno de ellos, Abigail González Valencia , se alió con su cuñado, " El Mencho ", para crear un nuevo grupo que colaboró con el Cártel de Sinaloa hasta 2010.A partir de ese año, empezaron a disputar a sus ex aliados el control del narcotráfico en Jalisco, uno de los principales centros de operación financiera de Sinaloa.Abigail fue detenido en febrero de 2015 y, a partir de ese momento, su hermano ocupó su lugar en la organización .Según informaron las autoridades tras el arresto, "La Chepa" estaba con su familia en un complejo turístico en la región metropolitana de Fortaleza (noreste de Brasil), en donde ocupaba una residencia alquilada en la exclusiva playa de Taíba, y no se resistió .La Policía Federal informó que el mexicano ingresó a Brasil como turista procedente de Bolivia , país en donde al parecer residía desde que huyó de México hace dos años.El acusado portaba un documento expedido por Bolivia y en el que se identificaba como ciudadano mexicano , pero con el falso nombre de Jafett Arias Becerra .De acuerdo con el comisario de la Policía Federal Aldair Rocha, uno de los responsables de la captura, el mexicano pasaba una temporada de vacaciones con su familia en Fortaleza desde el 22 de diciembre , cuando era vigilado por las autoridades brasileñas .Tras su arresto, fue conducido a las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Fortaleza, en donde quedó a disposición de la máxima corte brasileña, que tiene que pronunciarse sobre su extradición.LEA MÁS:Brasil arrestó al presunto jefe del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación

