/ Cada vez somos más conscientes de la importancia de llevar una vida sana: hacer ejercicio, comer alimentos orgánicos, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos de que el ambiente en el que vivimos es clave en el proceso de desintoxicación. Pasamos un tercio de nuestras vidas en nuestro dormitorio , y aunque no lo parezca a simple vista, puede estar muy contaminado.Haz que tu dormitorio esté libre de carcinógenos1- Tableros de partículas Nor Gal / Shutterstock No deberías tener en casa ningún tipo de mobiliario hecho de tableros de partículas o melamina, y especialmente en el dormitorio.Para fabricar estas piezas se usan resinas y otros tipos de "pegamento". El químico más preocupante es el formaldehído , que puede agravar el asma y otras infecciones pulmonares, irritar las membranas mucosas, causar dermatitis, dolores de cabeza, alergias, naúseas y además, ha sido relacionado directamente con el carcinoma nasofaríngeo (cáncer de garganta).2- Muebles de cuero artificialTener muebles de cuero sintético tampoco es una buena idea. A menudo, para fabricarlos se utiliza cloruro de polivinilo (PVC), considerado uno de los plásticos más peligrosos . Para conseguir que este material sea flexible, se usan plastificantes tóxicos, como los ftalatos, que son conocidos por ser disruptores endocrinos.3- Ropa de materiales artificialesLa base de la mayoría de las telas sintéticas es un líquido hecho a partir de carbón, aceite o gas natural. Este líquido se fuerza a pasar a través de los finos agujeros de una boquilla, llamada hilera. A medida que el líquido va saliendo por los orificios, se va enfriando y solidificando en forma de pequeños hilos. Y por último, estos hilos se tejen juntos para formar la tela.Los materiales sintéticos en general, como los acrílicos, el nylon o el poliéster están hechos de termoplásticos. Estas telas emiten moléculas de plástico que se calientan, haciendo que respires plástico y formaldehído .Estos productos químicos también pueden ser absorbidos directamente a través de la piel. Y además, para hacer que las prendas sean más duraderas y que sean resistentes a la arrugas y a las manchas, se utiliza perfluorochemicals (PFC).Apuesta por la ropa hecha con materiales naturales u orgánicos.4- Ropa de cama de materiales artificialesMuchas personas cometen el error de suponer que el algodón es la opción más segura entre los sintéticos. Sin embargo, utiliza el 25% de los insecticidas y el 14% de los plaguicidas del mundo . Lo ideal es reemplazar tu ropa de cama por materiales como el algodón orgánico, el lino de cáñamo o incluso la lana, para mantas y edredones.5- Cortinas tratadas químicamenteLas cortinas ocultan el polvo, el polen y otros alérgenos . Si puedes, quita las cortinas y substitúyelas por otras de tela orgánica. Las persianas de madera también pueden ser una buena opción.6- Limpiador de aire Un filtro de aire para toda la casa es una muy buena inversión. Pero si te parece demasiado, puedes comprar uno portátil e ir moviéndolo de una habitación a otra. Busca uno que tenga filtración HEPA y asegúrate que no produce ozono.7- Colchón Pandora Studio / Shutterstock Los colchones convencionales se pulverizan con productos químicos retardantes de llama y resistentes a las manchas. Muchos incluso están hechos de espuma, que puede emitir gases durante años .Si no te puedes permitir el lujo de cambiar el colchón, puedes considerar ponerle una funda en una tela de barrera metálica.8- Dispositivos electrónicos freegreatpicture Si tiene en tu habitación televisión, ordenador u otro tipo de dispositivos electrónicos, deberías cambiarlos de habitación. Los dispositivos electrónicos pueden interrumpir los patrones de sueño .9- Zapatos g-stockstudio / Shutterstock Lo ideal es que tu dormitorio sea una zona libre de zapatos. Los zapatos que usas para salir a la calle, cojen restos de polen, suciedad y productos químicos . Lo ideal es que una vez que entres en casa, los cambies por unas zapatillas de estar por casa para evitar que todo esa suciedas la tengas en tu vivienda.10- Pinturas sin COV publicdomainpictures Cuando vayas a pintar tu cuarto, elige una pintura sin VOC (compuestos orgánicos volátiles). Los VOC son compuestos inestables que contienen carbono y que se evaporan fácilmente en el aire.Cuando entran en contacto con el aire, reaccionan con otros elementos para producir ozono, que causa la contaminación del aire y una serie de problemas de salud como problemas respiratorios, dolor de cabeza, ardor, ojos acuosos y náuseas .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi