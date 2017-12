/ A dos días de haber arrancado el racionamiento de electricidad, anunciado desde el pasado 25-D a raíz de presuntos sabotajes que afectaran subestaciones eléctricas, muchos zulianos han reportado que la suspensión en bloque de 2 a 3 horas por día se duplica y hasta se triplica.Las quejas, que ya se hacían sentir con el retorno de los cortes eléctricos en plenas festividades decembrinas, se multiplicaron con facilidad por el irrespeto a la medida que establecía que se suspendería el servicio una vez al día.Los afectados hicieron uso del Twitter para desahogar la frustración. El usuario @Njrubio dijo que "el racionamiento según era de 2 a 3 horas pero olvidaron mencionar el detalle que eran 2 y 3 veces al día. 2am #SinLuz".La marabina Zuleima Corredor, desde su cuenta @Zuleco2 tuiteó: "Doble y triple racionamiento eléctrico en Maracaibo. ¿Quién paga los equipos eléctricos que se queman? ¿Quién le repone a los comercios las pérdidas en ventas?"."Es más fácil contar las horas con luz", satirizó @Mariluri4, luego de publicar que se había quedado sin el servicio de 1:00 a 6:00 pm y nuevamente desde las 10:00 pm.En la red social, @MaChacin publicó que estaba el "sector Tierra Negra #sinluz de 1:00 a 3:00 pm y de nuevo de 10:30 pm a 2:00 am. Ni palabra ni respeto, mucho menos consideración". Además del calor, la inseguridad y la preservación de los alimentos que necesitan refrigeración, a los ciudadanos les preocupa que, sin manera de predecir la llegada de los apagones, sus electrodomésticos se vean afectados. "Si esto sigue así se me volverá a dañar la nevera que con mucho sacrificio la mandé a reparar. Si se vuelve a dañar, no podré pagarlo, me quedaré sin nevera definitivamente", señaló Gustavo Ruiz, comerciante.El movimiento comercial se ha visto afectado. Locales bajan santamarías y los carteles de "cerrado" se hacen comunes tras los recortes. La falta de dinero en efectivo obliga a los comerciantes a depender de puntos de venta y transferencias electrónicas que resulta imposible realizar durante la suspensión del servicio.Los cortes eléctricos se producirán sin esquemas, sólo es posible detectar en qué zona debe interrumpirse el servicio según el índice de consumo de las residencias y comercios. Así lo anunció este martes el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, al informar que debido a la "anormalidad" del problema no se podrían establecer programas.La gobernación del Zulia desplegó ayer el plan de mantenimiento y seguridad en las subestaciones Cuatricentenario, El Tablazo y Punta de Palma. Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos, explicó que fueron liberadas de maleza las torres de las subestaciones de Cuatricentenario y el Tablazo para posteriormente hacer los puentes y las transferencias en las líneas de transmisión.Boscán destacó que en estas subestaciones y en la de Punta de Palma se hizo mantenimiento general de las copas terminales del cableado eléctrico."La primera fase del plan prevé colocar en funcionamiento la línea que está afectada y para el día viernes o sábado introducir el cable sublacustre, que genera los 1.400 megavatios que necesita Maracaibo", detalló. El funcionario dijo que las labores continuarán en la S/E de Las Peonias.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi