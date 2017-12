/ Metro de Valencia prestará servicio comercial el día 31 de diciembre de 6:00 am a 6:00 pm y el día 1º de enero será de 8:00 am a 6:00 pm.Para las fechas, la empresa del subterráneo carabobeño brindará asistencia con ocho operadores por turno, los cuales estarán a cargo de los tres trenes con los que se contará para el momento, sin suprimir la posibilidad de habilitar otro vagón en caso de que se requiera, reseñó una nota de prensa.De igual manera, el resguardo de los usuarios en esta oportunidad, estará a cargo del personal de seguridad de la empresa quienes se apoyarán en los cuadrantes de paz que serán desplegados en las estaciones, estos serán la Policía de Carabobo (PC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).Es importante recordar, que el día 2 de enero será retomado el servicio en el horario habitual de lunes a viernes de 6:00 am a 8:30 pm, sábado de 6:00 am a 7:30 pm y domingo de 7:00 am a 7:30 pm.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi